Leonardo DiCaprio a dezvăluit de ce nu vrea să regizeze vreodată un film: „De ce mi-aș dori să fac asta?”

17 dec. 2025, 19:22, Actualitate
sursa foto: Hepta

Cu toate că numeroși actori consacrați au devenit de-a lungul anilor regizori de mare succes, Leonardo DiCaprio și-a reafirmat convingerea că nu o să devină niciodată unul dintre ei, potrivit Variety.

Unii oameni m-au întrebat dacă mi- dori regizez”, a declarat DiCaprio la evenimentul A Year in TIME organizat de revista omonimă la New York. Iar eu le-am zis: «Nu mi-aș dori niciodată regizez». N-aș putea face nici măcar ceva apropiat de ce face Martin Scorsese”, a spus actorul în vârstă de 51 de ani. „De ce mi-aș dori fac asta?”, a subliniat el retoric despre posibilitatea de a regiza un film.

Nu este prima dată când DiCaprio vorbește despre acest subiect. Într-un interviu pe care l-a acordat în 2016 revistei Variety, actorul a spus că se simte blestemat să nu ajung probabil niciodată lucrez eu însumi ca regizor”, după ce a colaborat cu cineaști ca Scorsese și regizorul filmului The Revenant, Alejandro G. Iñárritu.

The Revenant, o dramă western tulburătoare, a fost pelicula care i-a adus lui DiCaprio primul Premiu Oscar din carieră, după o lungă serie de nominalizări.

De asemenea, actorul este din nou considerat favorit la Oscarul pentru cel mai bun actor într-un rol principal pentru interpretărea sa din One Battle After Another, un thriller de acțiune cu tentă comică, care a fost lansat în cinematografe la sfârșitul lunii septembrie.

Recent, lungmetrajul în regia lui Paul Thomas Anderson a obținut cele mai multe nominalizări pentru Globurile de Aur, gala de premieră care precede Oscarurile, inclusiv la categoria cel mai bun actor într-un film de comedie sau musical”.

La evenimentul organizat de revista Time la New York, Leonardo diCaprio a urcat pe scenă alături de Scorsese pentru o conversație de 25 de minute. DiCaprio a declarat singurul „regret” pe care îl are în legătură cu colaborarea lor de lungă durată este nu și-a făcut mai mult timp ca să observe munca lui Scorsese din spatele camerei.

„Am fost atât de concentrat pe ceea ce făceam eu ca actor”, a spus actorul râzând. Iei aceste decizii, interpretezi aceste personaje, încerci să pătrunzi cât mai adânc posibil în sufletul lor”, a explicat DiCaprio. „Mi-ar fi plăcut fiu mult mai mult un voyeur, privesc ce faci tu în spatele camerei”, i-a spus el regizorului de 83 de ani.

