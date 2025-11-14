TEST IQ | 19-1=14 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Vă propunem un nou test de inteligență cu chibrituri. De data aceasta trebuie să corectați exercițiul 19-1=14. După cum se poate vedea, exercițiul este greșit, iar pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit.

Despre testele de inteligență trebuie să știți că ele au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale. Astfel, a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei și se recomandă chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

Și de această dată, tot ceea ce trebuie să faceți este să aveți atenție asupra ecuației de mai sus. Care este bățul de chibrit care trebuie să fie mutat, pentru ca egalitatea să devină corectă?

Dacă vă uitați atent, veți ști ce trebuie făcut. Astfel, pentru a corecta această egalitate, trebuie să mutați bățul lateral de la cifra 9 și să îl mutați la semnul minus. Va rezulta deci 13+1=14, adică un exercițiu corect. A fost greu sau ușor? Celor care au reușit să rezolve acest tip de test le spunem „felicitări”, iar cei care nu au reușit trebuie să mai exerseze, cu variante de teste de mai jos.

