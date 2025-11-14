Prima pagină » Diverse » TEST IQ | 19-1=14 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | 19-1=14 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

14 nov. 2025, 16:01, Diverse
TEST IQ | 19-1=14 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Vă propunem un nou test de inteligență cu chibrituri. De data aceasta trebuie să corectați exercițiul 19-1=14. După cum se poate vedea, exercițiul este greșit, iar pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit.

Despre testele de inteligență trebuie să știți că ele au fost perfecționate încă din secolul al XIX-lea, accentul fiind pus de Alfred Binet asupra rolului esențial în dezvoltarea psihologiei experimentale. Deși inițial a urmat o carieră în drept, Binet a devenit din ce în ce mai interesat de încercările lui Sir Francis Galton (fondatorul psihologiei diferențiale) de a măsura procesele mentale. Astfel, a luat naștere și testul Binet-Simon. La momentul actual, testele IQ sunt folosite în domeniul psihologiei și se recomandă chiar și sub formă ludică pentru cei mici, pentru a le dezvolta inteligența.

Și de această dată, tot ceea ce trebuie să faceți este aveți atenție asupra ecuației de mai sus. Care este bățul de chibrit care trebuie fie mutat, pentru ca egalitatea devină corectă?

Dacă vă uitați atent, veți ști ce trebuie făcut. Astfel, pentru a corecta această egalitate, trebuie să mutați bățul lateral de la cifra 9 și să îl mutați la semnul minus. Va rezulta deci 13+1=14, adică un exercițiu corect. A fost greu sau ușor? Celor care au reușit să rezolve acest tip de test le spunem „felicitări”, iar cei care nu au reușit trebuie să mai exerseze, cu variante de teste de mai jos.

Autorul recomandă:

Test de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 1+0=10 într-o egalitate corectă

Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
ULTIMA ORĂ Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
17:25
Împușcături în cea mai mare gară din PARIS. Un bărbat înarmat cu un cuțit a fost reținut în gara din Montparnasse
EXTERNE „Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
17:17
„Spălare de bani”, la propriu. O rețea internațională de infractori a curațat banii de mucegai și i-a pus la uscat în baie
EVENIMENT Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
17:15
Tiangong, „Palatul Ceresc”, este prima stație spațială din istorie în care s-a făcut un grătar
ANALIZA de 10 Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA
17:10
Trucuri la nivel înalt. Cum l-a „pierdut” Kremlinul pe Donald Trump când totul părea să meargă strună între Putin și președintele SUA
EXCLUSIV Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia
17:10
Recrutarea șefului Hidroelectrica, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul. Un finalist din cursă are o istorie lungă cu Rusia
FLASH NEWS Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE
17:03
Bolojan vrea să interzică cumulul pensiei cu salariul, ca parte din Pachetul 3 de reforme. Câți oameni ar putea fi afectați – SURSE