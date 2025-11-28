Prima pagină » Diverse » TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

TEST IQ | 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

28 nov. 2025, 15:34, Diverse
TEST IQ | 8 - 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Gândul vă propune un nou test IQ, care vă va pune mintea și imaginația la contribuție. Exercițiul 8 – 5 = 5 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, trebuie să mutați un singur chibrit. Care să fie acesta?

Provocarea este deci să mutați un singur băț de chibrit astfel încât egalitatea să devină corectă. Acest tip de teste IQ stimulează concentrarea, gândirea logică și creativitatea, punându-vă mintea la încercare într-un mod distractiv.

Aveți nevoie de puțină imaginație pentru a identifica soluția, care este mai simplă decât pare la prima vedere.

Ați găsit soluția pentru a corecta ecuația? Dacă încă mai căutați răspunsul, nu trebuie descurajați, exercițiile logice pot dezvolta puterea de concentrare și gândirea lateral. Astfel că, tot ce aveți de făcut este să exersați în continuare.

Așadar, soluția testului IQ este următoarea:  se ia un băț de la a doua cifră de 5 și se adaugă la aceeași cifră 5, până când se transformă în cifra 3.

Ce este IQ-ul

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane exprimată printr-un număr rezultat în urma susținerii unui test standardizat, raportat la vârsta cronologică.

Cei mai mulți oameni se situează undeva în jurul vașprii de 100, cu o inteligență medie. O valoare peste 120 este considerată inteligență superioară, iar de la 130 în sus, este vorba despre o supradotare cognitivă. În sens invers însă, un IQ de 77-85 exprimă un intelect de limită, pe când un IQ sub 70 arată existența unui retard în funcționarea cognitivă.

