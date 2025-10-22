Prima pagină » Diverse » Test IQ exclusiv pentru genii | Ce obiect se ascunde în spatele acestei iluzii optice geometrice?

22 oct. 2025, 16:21, Diverse
Doar 1% dintre persoanele cu vedere extrordinară pot identifica obiectul ascuns în această iluzie optică cu mișcare vortex geometrică rotativă. Acest test îți provoacă IQ-ul, capacitatea de observare și concentrare, deoarece iluzia spirală îți păcălește ochii perceapă mișcarea în modele statice în zig-zag. Poți găsești obiectul în 5 secunde?

O iluzie optică este un fenomen vizual în care percepția noastră asupra unei imagini diferă de realitatea obiectivă. Această imagine este văzută ca o iluzie optică de mișcare sau spirală (mai exact, o iluzie de vortex rotativ).

Aceste iluzii optice apar datorită încercării creierului de a interpreta modele complexe, contrast și aranjamente spațiale. Sistemul nostru vizual folosește indicii contextuale, detectarea marginilor și presupuneri despre iluminare și adâncime, ceea ce poate duce la interpretări greșite.

Ești pregătit pentru acest test de iluzie optică de mișcare geometrică rotativă vortex? Bine, în iluzia optică de astăzi, este o formă și o percepție inteligent concepute.

Pare a fi o iluzie optică de mișcare. Aceasta este mai exact o răsucire și o mișcare spre interior, spre centru, creând un efect de vortex sau tunel.

Deci, poți dovedi ai un nivel de IQ de peste 140 și o vedere extraordinară?

Așadar, ești gata accepți provocarea iluziei optice? Bine, înainte de a începe provocarea, hai să analizăm pe scurt imaginea. Această imagine servește ca o iluzie optică de mișcare sau spirală (mai exact, o iluzie de vortex rotativ).

În provocarea de iluzie optică de astăzi, aceasta va fi testul tău de percepție.

Înainte de a începe, uită-te mai întâi cu atenție la aceste puncte:

Deși imaginea este complet statică, ea iluzia unei mișcări de vârtej sau de rotație spre centru.

Creierul interpretează greșit contrastele de culoare și direcțiile modelelor ca fiind mișcare, prin urmare, pare ca și cum vortexul se rotește spre interior sau spre exterior.

Ai găsit obiectul ascuns? Dacă nu, te ajutăm noi!

