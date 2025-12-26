Iluzie optică virală | Găsiți-l pe Moș Crăciun în această fotografie. Unde s-a ascuns?

Astăzi, în a doua zi de Crăciun, Gândul.ro vă aduce în atenție o nouă iluzie optică virală. Tot ceea ce trebuie să faceți este să îl găsiți pe Moș Crăciun în imaginea de mai sus. Oare unde s-a ascuns Moșul? Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Un moment de relaxare poate fi binevenit, mai ales în această perioadă a sărbătorilor de iarnă. Vă propunem un test vizual scurt, rapid, în care tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți unde se află Moș Crăciun. Este o iluzie optică care a deveni virală pe internet, iar utilizatorii s-au înghesuit să îl caute pe Moșul. Înainte de a-l descoperi, vă arătăm câteva detalii legate de aceste tipuri de teste vizuale.

Unii dintre specialiști relevă faptul că asemenea teste pot ajuta la dezvoltarea atenției asupra detaliilor. De asemenea, pot fi beneficie pentru pentru întărirea perspectivei. Adeseori, iluziile optice sunt constituite din elemente care au scopul de a induce privitorul în eroare. Testul are în compoziția vizuală, de obicei, litere, cifre, forme geometrice, dar și elemente sau înfățișări ale unor elemente care să creeze confuzie.

Unde este Moș Crăciun?

La o scurtă privire asupra imaginii de mai sus, se poate observa absența lui Moș Crăciun. Acest test vizual este conceput pentru a testa percepția fiecăruia dintre noi. În imaginea de mai sus, puteți vedea în partea stângă a imaginii o sufragerie decorată special de Crăciun, cu un brad împodobit, cadouri, lumini calde și un șemineu. În dreapta, pare a fi un sat de iarnă fermecător, făcut din căsuțe de turtă dulce, acoperișuri acoperite de zăpadă și bunătăți de sărbători. Totuși, unde e Moș Crăciun?

De fapt, este vorba despre o percepție asupra imaginii, dar și despre atenția deosebită asupra nuanțelor și formelor. La o scurtă privire în zona scaunului, poate fi observată, mai sus, o siluetă. Este Moșul.

