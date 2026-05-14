Turcescu, revoltat de concertul Metallica: Am avut două invitații de la un sponsor, că altfel îi reclamam la ANPC pe maimuțoii ăștia bătrâni!

Robert Turcescu a criticat dur, într-o postare pe rețelele sociale, concertul susținut de Metallica pe Arena Națională din București. Jurnalistul a taxat prestația trupei și a subliniat că dacă ar fi plătit bilet pentru concert ar fi făcut reclamație la ANPC.

Robert Turcescu nu a menajat deloc legendara trupă rock și a descris experiența de pe Arena Națională drept un „dezastru” total. Deși a beneficiat de invitații de la un sponsor, acesta a spus că a părăsit concertul la jumătate.

„Rușine, Metallica, mergeți la pensie! Am plecat la jumate’. Mi-era și milă, dar mai ales silă. E a doua oară când văd Metallica și îmi dau seama că pe scenă trupa asta e o catastrofă: în afară de scenografie, totul a fost un dezastru”.

Turcescu l-a atacat direct pe bateristul trupei Lars Ulrich, căruia i-a cerut să se lase de muzică din cauza pierderilor de ritm, și pe chitaristul Kirk Hammet pe care l-a numit „bocciu” pentru solo-urile ratate. Jurnalistul nu l-a iertat nici pe basistul Robert Trujillo despre care a spus că a fost lipist de tehnică. Turcescu l-a descris pe solistul trupei „bețiv”, dar a subliniat că este singurul membru al formației care „părea treaz” în „toată cacofonia aia”.

„Sunet de c@cat și niște rable de muzicieni care nici după 45 de ani nu sunt în stare să-și cânte piesele fără pierderi groaznice de ritm (Lars, lasă-te, băbăiatule!), solo-uri de chitară ratate de mă dor și acum urechile (Kirk, ești un bocciu!) și un basist cu sunet groaznic și tehnică ioc. aradoxal, bețivul ăla de Hetfield e singurul care părea treaz în toată cacofonia aia”.

„Rușine, bă, mergeți la pensie!”

În finalul postării, Robert Turcescu a transmis că dacă nu ar fi primit invitații la eveniment i-ar fi reclamat la ANPC pe „maimuțoii ăștia bătrâni”. De asemenea, jurnalistul le-a transmis membrilor de la Metallica să iasă la pensie. „Noroc că n-am plâns după banii de bilete, am avut două invitații de la un sponsor, că altfel îi reclamam la ANPC pe maimuțoii ăștia bătrâni! Ca să fie clar: am ascultat Metallica, am crescut cu Metallica, am cântat piese Metallica. Dar în concerte ăștia sunt niște boccii ordinari, noroc cu studiourile și cu marketingul. Rușine, bă, mergeți la pensie!”.

