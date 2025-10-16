TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde

Un nou test IQ pentru geniile cu o vedere de vultur aduce în prim-plan un bucătar care se pregătește să bage în cuptor o pâine. Între cele două imagini prezentate mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Le poți depista în mai puțin de 51 de secunde?

De-a lungul timpului, testele de inteligență au câștigat popularitate printre specialiștii în psihologie, dar și printre cei care comercializează jocuri logice sau puzzle-uri pentru copii și adulți. Încet și sigur, astfel de teste au fost integrate în activitățile ludice, cu scopul de a dezvolta gradul de inteligență al celor mici.

De altfel, testele de inteligență au fost perfecționate de psihologul Alfred Binet, iar în prezent sunt des utilizate în câmpul psihologiei. De asemenea, se pot întrepătrunde cu testele de perspicacitate, dar și cu cele logice sau iluziile optice.

Test IQ cu diferențe: ce este diferit la acest bucătar?

Acum, tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți ce este deosebit la acest bucătar. Deși la prima vedere ar putea părea identice aceste imagini, realitatea este cu totul diferită.

Provocarea ta: Găsește-le pe toate trei înainte să se termine timpul! Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi că ai ceea ce îți trebuie? Apasă butonul de pornire și bate cronometrul în doar 51 de secunde. Ești gata? Hai să începem!

La o privire mai atentă asupra acestui personaj masculin se pot observa trei diferențe. Prima este legată de păr, a doua de mânerul tocătorului pe care este așezată pâinea, iar a treia de ușa cuptorului.

Recomandările autorului: