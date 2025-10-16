Prima pagină » Diverse » Teste IQ » TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde

TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde

16 oct. 2025, 15:19, Teste IQ
TEST IQ | Depistați toate cele 3 diferențe dintre acești doi brutari. Geniile reușesc în maximum 51 de secunde

Un nou test IQ pentru geniile cu o vedere de vultur aduce în prim-plan un bucătar care se pregătește să bage în cuptor o pâine. Între cele două imagini prezentate mai sus, însă, există trei diferențe. Care sunt acestea? Le poți depista în mai puțin de 51 de secunde?

De-a lungul timpului, testele de inteligență au câștigat popularitate printre specialiștii în psihologie, dar și printre cei care comercializează jocuri logice sau puzzle-uri pentru copii și adulți. Încet și sigur, astfel de teste au fost integrate în activitățile ludice, cu scopul de a dezvolta gradul de inteligență al celor mici.

De altfel, testele de inteligență au fost perfecționate de psihologul Alfred Binet, iar în prezent sunt des utilizate în câmpul psihologiei. De asemenea, se pot întrepătrunde cu testele de perspicacitate, dar și cu cele logice sau iluziile optice.

Test IQ cu diferențe: ce este diferit la acest bucătar?

Acum, tot ceea ce trebuie să faceți este să descoperiți ce este deosebit la acest bucătar. Deși la prima vedere ar putea părea identice aceste imagini, realitatea este cu totul diferită.

Provocarea ta: Găsește-le pe toate trei înainte să se termine timpul! Diferențele pot fi oriunde, cum ar fi în culori, forme sau chiar în cele mai mici amplasări de obiecte. Rămâi alert, rămâi concentrat și nu lăsa nimic să-ți scape din vedere. Crezi că ai ceea ce îți trebuie? Apasă butonul de pornire și bate cronometrul în doar 51 de secunde. Ești gata? Hai să începem!

La o privire mai atentă asupra acestui personaj masculin se pot observa trei diferențe. Prima este legată de păr, a doua de mânerul tocătorului pe care este așezată pâinea, iar a treia de ușa cuptorului.

Recomandările autorului:

Test IQ pentru genii | Identificați toate cele 3 diferențe între cele 2 imagini, în 15 secunde

TEST de logică | Identificați toate cele 3 diferențe dintre acești doi băieți din imagine

Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii