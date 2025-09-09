Prima pagină » Diverse » Teste IQ » Test IQ pentru genii | Mută un singur chibrit pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă

Test IQ pentru genii | Mută un singur chibrit pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă

09 sept. 2025, 08:41, Teste IQ
Test IQ pentru genii | Mută un singur chibrit pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă

Astăzi, Gândul.ro vă arată un nou test IQ cu chibrituri în care tot ceea ce aveți de făcut este să mutați un singur băț, pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă. Dacă nu ați reușit să descoperiți care este bățul „buclucaș”, atunci noi vă sărim în ajutor. Varianta corectă se află mai jos, în articol. 

Testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, decătre celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-numitul test „Binet-Simon”. Testul respectiv conținea 30 de întrebări.

De cele mai multe ori, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei. Specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica, atenția. Sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede, și pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Test IQ: 9+2=5+1 trebuie să devină o egalitate corectă, mutând un singur chibrit

Acum, revenind la testul de față, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru ca egalitatea 9+2=5+1 să devină corectă. Cu o atenție sporită asupra modului în care sunt așezate chibriturile, îl veți putea găsi pe cel „buclucaș”.

Răspuns: tot ceea ce trebuie să faceți este să transformați cifra „9” în „5”, cu o singură mutare. Unul dintre chibriturile care formează, deja, cifra „9” va fi mutat la cifra „5” pentru a deveni „6”. În cele din urmă, vom avea: 5+2=6+1.

Rezolvarea testului de inteligență

Autorul recomandă:

TEST IQ | Doar 1 dintre 20 de oameni poate descoperi toate cele 3 diferențe în maximum 17 secunde

TEST | Ai IQ-ul lui Nikola Tesla dacă știi câte animale sunt, de fapt, în această fotografie

TEST IQ | 6 + 8 = 0 este greșit. Pentru a corecta egalitatea, mutați un singur chibrit

Test de perspicacitate | Găsiți 3 diferențe între acești doi mariachi

ILUZIE optică virală | Câți lei sunt în această poză? Doar geniile îi poate vedea pe toți

Mediafax
SUA încheie cooperarea cu statele europene pentru combaterea știrilor false provenite din state ostile
Digi24
„O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk care nu a fugit din calea ofensivei ucrainene
Cancan.ro
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai! Ce au descoperit medicii: 'Ferească Dumnezeu'
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Adevarul
Motivele pentru care mulți generali români sunt fani Călin Georgescu. Adevărul incomod spus de un expert militar
Mediafax
Cum va fi vremea în prima lună de toamnă. ANM a emis prognoza
Click
Dan Negru, mesaj tranșant despre greva profesorilor: „Demnitatea s-a pierdut, nu fluturașul de salariu”
Wowbiz
ULTIMĂ ORĂ! Un bărbat a tras cu arma pe terasa unui restaurant! Peste 6 victime până în acest moment! Atacatorul nu a fost prins! Primele detalii despre ucigaș și incident
Antena 3
Ultimele clipe ale ucrainencei de 23 de ani care a fugit în SUA pentru că se temea de război. Ce s-a întâmplat în trenul în care urcase
Digi24
VIDEO Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump
Cancan.ro
Surpriză! Ce a apărut la liceul în care Carmen Iohannis este profesoară. Ce gest a făcut soția lui Klaus Iohannis pentru elevii ei
Ce se întâmplă doctore
Vedeta de la Chefi la cuțite care a slăbit 75 de kilograme în timp record. Acum e de nerecunoscut!
observatornews.ro
Cât costă să fii român? România, pe marginea recesiunii: "Mi-a spus că îl doare în... de deficit"
StirileKanalD
Edith, adolescenta din București dispărută de 7 zile, a fost găsită. Unde se afla fata de 14 ani
KanalD
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. Femeia a lăsat asta cu limbă de moarte: „Nu am mai reușit să fac lucrul acesta”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Volkswagen Golf are un nou rival, iar acesta vine direct din China
Descopera.ro
Ciocnire „excepțional de rară” detectată în Univers
Capital.ro
Vasile Blaga a dezvăluit totul. Adevărul despre relația lui Traian Băsescu și Elena Udrea: Și-a dorit multe
Evz.ro
Reforma pensiilor militare se amână. Nu va fi inclusă în noul pachet
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Stirile Kanal D
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă: "Se ducea la facultate să dea examen"
Kfetele
FOTO Ce ținută a ales Elena Udrea pentru prima zi de școală a fiicei sale. Fostul ministru a postat emoționată un mesaj: “Rugăciunile mele au fost ascultate.”
RadioImpuls
Ce NU s-a văzut la TV! IMAGINILE din club cu Manuela și fostul iubit au zguduit competiția Casa Iubirii: "Ești nebun la cap! Ăsta e alt video". Au încercat să ascundă, dar camerele au surprins TOT. Ce au șoptit Dorobanțu și Andrei în timp ce rula filmarea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, cum ai reacționa dacă m-ai vedea sărutându-mă cu o ispită?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit o gaură neagră creată la mai puțin de o secundă după Big Bang