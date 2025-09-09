Test IQ pentru genii | Mută un singur chibrit pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă

Astăzi, Gândul.ro vă arată un nou test IQ cu chibrituri în care tot ceea ce aveți de făcut este să mutați un singur băț, pentru a transforma 9+2=5+1 într-o egalitate corectă. Dacă nu ați reușit să descoperiți care este bățul „buclucaș”, atunci noi vă sărim în ajutor. Varianta corectă se află mai jos, în articol.

Testele IQ au fost perfecționate, de-a lungul timpului, decătre celebrul psiholog francez Alfred Binet. Apoi, el și Theodore Simone au pus bazele și au evoluat așa-numitul test „Binet-Simon”. Testul respectiv conținea 30 de întrebări.

De cele mai multe ori, astfel de teste de inteligență sunt folosite în câmpul psihologiei. Specialiștii recomandă ca testele să fie integrate în jocurile celor mici, pentru a le dezvolta gradul de inteligență, logica, atenția. Sunt recomandate copiilor, încă de la vârste fragede, și pot fi integrate în jocuri tip labirint, în puzzle-uri sau diverse jocuri logice.

Test IQ: 9+2=5+1 trebuie să devină o egalitate corectă, mutând un singur chibrit

Acum, revenind la testul de față, tot ceea ce trebuie să faceți este să mutați un singur băț de chibrit pentru ca egalitatea 9+2=5+1 să devină corectă. Cu o atenție sporită asupra modului în care sunt așezate chibriturile, îl veți putea găsi pe cel „buclucaș”.

Răspuns: tot ceea ce trebuie să faceți este să transformați cifra „9” în „5”, cu o singură mutare. Unul dintre chibriturile care formează, deja, cifra „9” va fi mutat la cifra „5” pentru a deveni „6”. În cele din urmă, vom avea: 5+2=6+1.

