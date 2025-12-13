Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii”

O lucrare recent finalizată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, a stârnit hohote de râs și valuri de indignare. Motivul? Trotuarul nou-nouț este ocupat de stâlpi de electricitate, iar pietonii sunt nevoiți să meargă pe șosea.

Situația a fost semnalată de un localnic din Slobozia Nouă, pe strada Margini, care a postat imaginile pe Facebook. „Așa se fac trotuarele în Slobozia Nouă. Domnule primar, sunteți de acord? Dorel a greșit proiectul: pietonul merge pe șosea, stâlpii stau bine-mersi pe trotuar”, a scris acesta, revoltat.

Imaginile au ajuns rapid virale, inclusiv pe TikTok, unde a apărut și reacția primarului Alexandru Potor.

Primarul, direct pe șantier: „Suntem de r âsul lumii”

Edilul s-a deplasat la fața locului și i-a luat la rost pe constructori, nemulțumit de modul în care a fost executată lucrarea.

„Stâlpii sunt puși pe trotuar. Voi ce profesie aveți? Aparent, cizmari. De ce i-ați lăsat în trotuar? Explicați voi, că lumea mă înjură pe mine. N-ați avut pe unde să duceți trotuarul? Și credeți că o să circule cineva? Suntem cascadorii râsului. (…) De ce ați făcut așa? Bă, nu se poate așa ceva. Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă”, le-a spus primarul, vizibil iritat.

Acesta a cerut explicații și a subliniat că greșeala va fi corectată pe cheltuiala firmei de construcții. „Pe banii cui faceți modificarea asta? Voi plătiți. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ce ați făcut este o panaramă. M-ați făcut și pe mine de râs”, a mai adăugat Alexandru Potor.

Potrivit primarului, refacerea trotuarului nu va afecta bugetul local, costurile urmând să fie suportate integral de constructor.

