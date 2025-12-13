Prima pagină » Diverse » Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii”

Trotuar ca-n „Cascadorii râsului” la Slobozia: stâlpii merg pe jos, pietonii pe carosabil. Primarul din Ialomița: ”Suntem de râsul lumii”

13 dec. 2025, 18:31, Diverse

O lucrare recent finalizată într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, a stârnit hohote de râs și valuri de indignare. Motivul? Trotuarul nou-nouț este ocupat de stâlpi de electricitate, iar pietonii sunt nevoiți să meargă pe șosea.

Situația a fost semnalată de un localnic din Slobozia Nouă, pe strada Margini, care a postat imaginile pe Facebook. Așa se fac trotuarele în Slobozia Nouă. Domnule primar, sunteți de acord? Dorel a greșit proiectul: pietonul merge pe șosea, stâlpii stau bine-mersi pe trotuar”, a scris acesta, revoltat.

Imaginile au ajuns rapid virale, inclusiv pe TikTok, unde a apărut și reacția primarului Alexandru Potor.

Primarul, direct pe șantier: „Suntem de râsul lumii”

Edilul s-a deplasat la fața locului și i-a luat la rost pe constructori, nemulțumit de modul în care a fost executată lucrarea.

„Stâlpii sunt puși pe trotuar. Voi ce profesie aveți? Aparent, cizmari. De ce i-ați lăsat în trotuar? Explicați voi, că lumea mă înjură pe mine. N-ați avut pe unde să duceți trotuarul? Și credeți că o să circule cineva? Suntem cascadorii râsului. (…) De ce ați făcut așa? Bă, nu se poate așa ceva. Pe banii cui faceți modificarea asta, voi plătiți, da? Ne-am înțeles. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ceea ce ați făcut aici este o panaramă”, le-a spus primarul, vizibil iritat.

Acesta a cerut explicații și a subliniat că greșeala va fi corectată pe cheltuiala firmei de construcții. Pe banii cui faceți modificarea asta? Voi plătiți. Sunteți o firmă serioasă, dar aici v-ați dat în petec. Ce ați făcut este o panaramă. M-ați făcut și pe mine de râs”, a mai adăugat Alexandru Potor.

Potrivit primarului, refacerea trotuarului nu va afecta bugetul local, costurile urmând să fie suportate integral de constructor.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Părinții a zeci de elevi ai unei școli din Ialomița sunt anchetați pentru pornografie infantilă. Ce postaseră adulții pe grupul de WhatsApp al clasei

Caz CUTREMURĂTOR într-un centru de plasament din Slobozia. Minoră legată de mâini și mâncare luată de angajați. Poliția a deschis dosare penale

Recomandarea video

Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Femeia care a dispărut acum 17 ani din Neamț a fost găsită, înainte de Crăciun. Unde s-a aflat în tot acest timp
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
ULTIMA ORĂ În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
18:14
În România i se cere demisia, în America este premiat. Cătălin Predoiu primește Premiul Internațional pentru Serviciu Public. Reformele în justiție, apreciate de foștii ambasadori ai SUA
DEZVĂLUIRI Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
18:06
Culmea ironiei. Unul dintre protestatarii #rezist a fost scăpat de pușcărie tocmai de Curtea de Apel București. Tânărul, condamnat pentru trafic de droguri
SPORT Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
17:59
Zeljko Kopic a anunțat TRANSFERURI la Dinamo și a dat detalii despre Boateng
VIDEO Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”
17:56
Elon Musk spune că Donald Trump este cea mai amuzantă persoană pe care o cunoaște: „Are un simț al umorului extraordinar”

Cele mai noi