Accident rutier între Slobozia și Drajna. Patru persoane au fost rănite

Un accident rutier a avut loc pe DN21, între Slobozia și Drajna, între patru autoturisme. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite. Traficul în zonă a fost oprit pe ambele sensuri de mers.

În cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la un incident rutier care a avut loc pe DN21, în zona kilometrului 92.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier între patru autoturisme, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 14:00”, a transmis Centrul Infotrafic.

Cum s-ar fi produs incidentul rutier

Potrivit primelor date, o mașină care se deplasa pe direcția Călărași – Slobozia ar fi redus viteza de deplasare, iar un alt vehicul din spate l-ar fi lovit. În urma impactului, al doilea autoturism a acroșat din spate o altă mașină, iar un alt vehicul (cel din mijloc) a fost proiectat pe sensul opus de mers într-o altă mașină care se deplasa. Patru persoane au fost preluate de echipajele medicale, pentru a fi transportate la spital, scrie presa locală.

„În jurul orei 12:10, Detașamentul de pompieri Slobozia a intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de producerea unui accident rutier, la ieșire din municipiul Slobozia (zona Combinat), în care au fost implicate patru autoturisme și șapte persoane. Au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au acționat și patru echipaje ale SAJ Ialomița. La locul evenimentului au fost găsite patru victime, conștiente și cooperante, însă două încarcerate. Acestea au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale autoturismelor și predate echipajelor medicale. Toate cele patru persoane au fost evaluate și monitorizate, ulterior fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, pentru investigații suplimentare”, a transmis IPJ Ialomița.

Incident în Constanța

Un alt incident grav a avut loc la Constanța, duminică, 19 octombrie 2025. Un copil de 13 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a provocat un accident pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu. În urma incidentului, minorul a necesitat îngrijiri medicale. Acesta nu avea echipament de protecție.

Sursă foto: ISU Ialomița