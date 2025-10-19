Prima pagină » Actualitate » Accident rutier între Slobozia și Drajna. Patru persoane au fost rănite

Accident rutier între Slobozia și Drajna. Patru persoane au fost rănite

19 oct. 2025, 15:49, Actualitate
Accident rutier între Slobozia și Drajna. Patru persoane au fost rănite
Accident rutier între Slobozia și Drajna

Un accident rutier a avut loc pe DN21, între Slobozia și Drajna, între patru autoturisme. În urma incidentului, patru persoane au fost rănite. Traficul în zonă a fost oprit pe ambele sensuri de mers.

În cursul zilei de duminică, 19 octombrie 2025, polițiștii din cadrul IPJ Ialomița au fost sesizați prin SNUAU 112 cu privire la un incident rutier care a avut loc pe DN21, în zona kilometrului 92.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN 21 Slobozia-Drajna, la ieșire din localitatea Slobozia, județul Ialomița, a avut loc un accident rutier între patru autoturisme, soldat cu rănirea a patru persoane, ce sunt conștiente și evaluate medical la fața locului. Traficul rutier este oprit în ambele direcții și se estimează reluarea normală a circulației după ora 14:00”, a transmis Centrul Infotrafic.

Cum s-ar fi produs incidentul rutier

Potrivit primelor date, o mașină care se deplasa pe direcția Călărași – Slobozia ar fi redus viteza de deplasare, iar un alt vehicul din spate l-ar fi lovit. În urma impactului, al doilea autoturism a acroșat din spate o altă mașină, iar un alt vehicul (cel din mijloc) a fost proiectat pe sensul opus de mers într-o altă mașină care se deplasa. Patru persoane au fost preluate de echipajele medicale, pentru a fi transportate la spital, scrie presa locală.

„În jurul orei 12:10, Detașamentul de pompieri Slobozia a intervenit pentru gestionarea unei situații de urgență, generată de producerea unui accident rutier, la ieșire din municipiul Slobozia (zona Combinat), în care au fost implicate patru autoturisme și șapte persoane.

Au fost alocate o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, iar în sprijinul acestora au acționat și patru echipaje ale SAJ Ialomița. La locul evenimentului au fost găsite patru victime, conștiente și cooperante, însă două încarcerate.

Acestea au fost extrase dintre fiarele contorsionate ale autoturismelor și predate echipajelor medicale. Toate cele patru persoane au fost evaluate și monitorizate, ulterior fiind transportate la Spitalul Județean de Urgență Slobozia, pentru investigații suplimentare”, a transmis IPJ Ialomița.

Incident în Constanța

Un alt incident grav a avut loc la Constanța, duminică, 19 octombrie 2025. Un copil de 13 ani, aflat pe o trotinetă electrică, a provocat un accident pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din municipiu. În urma incidentului, minorul a necesitat îngrijiri medicale. Acesta nu avea echipament de protecție.

Autorul recomandă:

O femeie de 29 de ani și-a pierdut viața în timpul unei drumeții. Aceasta a căzut într-o râpă

Accident în Pasajul Victoriei. Un tramvai și un autobuz ale STB s-au ciocnit în plin. 4 persoane au ajuns la spital

Sursă foto: ISU Ialomița

Citește și

ACTUALITATE Administratora „Blocului Groazei” confirmă: firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
16:09
Administratora „Blocului Groazei” confirmă: firma recomandată de Distrigaz a rupt sigiliul
LOTO LOTO 6/49, Joker, 5/40 de duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro
16:00
LOTO 6/49, Joker, 5/40 de duminică, 19 octombrie 2025. Report de peste 8 milioane de euro
ACTUALITATE Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii
15:38
Ce amendă a primit un șofer care a rulat cu 227 km/h pe A0, în zona Corbeanca. Cum l-au sancționat polițiștii
ACTUALITATE Donator misterios oferă o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru a găsi un student care a dispărut de acasă, după o petrecere, acum doi ani
14:29
Donator misterios oferă o recompensă de 100.000 de lire sterline pentru a găsi un student care a dispărut de acasă, după o petrecere, acum doi ani
POLITICĂ Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
13:36
Edilul din Sinaia a anunţat că se întoarce la primărie. Vlad Oprea: „Dragi prieteni, de luni mă întorc. Cu aceeaşi energie”
ACTUALITATE Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul
13:36
Când poate fi văzută ploaia de meteori Orionide din România. Ziua când fenomenul atinge apogeul
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Digi24
Ultimele date de la medici despre starea Flaviei Groșan. Care este diagnosticul
Cancan.ro
Câți bani primesc de la stat locatarii blocului din Rahova? Rămân fără case, după ce clădirea va fi demolată
Prosport.ro
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
Adevarul
Un șofer a murit carbonizat în propria mașină: designul „modern” al ușilor a împiedicat salvarea
Mediafax
Prefectul Capitalei avertizează că au apărut informații false despre blocul din Rahova
Click
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
Wowbiz
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
Antena 3
Cine a rupt sigiliul înainte de explozia din Rahova? Locatar: „A venit o firmă autorizată, au dat drumul și au cerut 1.500 de lei”
Digi24
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
Cancan.ro
Anunțul medicilor despre Flavia Groșan. Din păcate, veștile sunt triste
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de fosta asistentă tv a lui Mihai Morar? Fotomodelul Mădălina Urloiu duce o viață lipsită de griji în America
observatornews.ro
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
StirileKanalD
„Probabil, cu această ocazie, se vor face controale masive”. Ipoteze în cazul exploziei de pe Calea Rahovei
KanalD
Ți se rupe sufletul! Mirela a murit în explozia tragică din Rahova... Era însărcinată în 7 luni și urma să aibă o fetiță. Familia este devastată și apropiații cer ajutor după ce au rămas fără locuință: „O familie distrusă de durere și complet lipsită de s
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
Materialul MINUNE care poate să schimbe lumea
Capital.ro
Doliu în lumea muzicii. S-a stins un mare artist prea devreme: A adus o lumină și un ritm care nu au putut fi niciodată înlocuite
Evz.ro
William și Kate, „șocați” de zvonurile despre Meghan. Dezvăluiri despre originile rupturii
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Dan Negru, remarcă cu privire la situația financiară a României, dar și a numărului redus de copii care merg la școală! "Suntem praf!"
RadioImpuls
Cum a reacționat Cristi Botgros în momentul când s-a trezit din comă și a văzut că mama și bunicul lui s-au împăcat? Dezvăluirile făcute de Adriana Ochișanu: „Acest război trebuia să se încheie odată”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit o capsulă a timpului de 112 milioane de ani plină cu insecte antice