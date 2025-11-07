Zeci de părinți ai căror copii învață la o școală din Ialomița sunt cercetați de procurorii DIICOT într-un dosar de pornografie infantilă. Aceștia sunt acuzați că ar fi deținut și distribuit prin intermediul aplicației WhatsApp un sticker care reprezenta un cap de copil și un organ sexual masculin, însoțite de un mesaj vulgar. Ceea ce trebuia să fie o simplă glumă a generat o mega-anchetă în contextul căreia unii părinți, speriați de perspectiva închisorii, au mers până acolo încât au acceptat să facă acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Câteva zeci de persoane s-ar fi trezit chemate, pentru audieri, la sediul Biroului Teritorial al DIICOT Ialomița într-un dosar de pornografie infantilă.

Stickerul buclucaș

Surse judiciare au declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că ancheta s-a declanșat după ce, pe un grup de WhatsApp în care se aflau părinții unor copii care învață la o școală ialomițeană, ar fi fost postat un sticker care reprezenta un cap de copil și un organ sexual masculin, însoțit de întrebarea „Ce p… mea vrei?”

Stickerul respectiv ar fi fost remarcat și de unul dintre cadrele didactice, care ar fi notificat autoritățile. Așa s-ar fi ajuns, spun sursele citate, ca ancheta să fie repartizată unui procuror DIICOT. Anchetatorul ar fi citat o mulțime de persoane, care ar fi venit de la București, Urziceni și Slobozia și ar fi cerut percheziții informatice.

Părinții speriați și-ar fi negociat pedepsele

Sursele Gândul susțin că unii dintre părinții care, înaintea audierilor, fuseseră chemați în calitate de martori, s-ar fi trezit puși sub acuzare.

Mai mult, îngroziți de faptul că ar putea primi până la 8 ani de detenție, unii dintre aceștia s-ar fi învoit să facă acorduri de recunoaștere și să-și negocieze astfel pedepse mai mici.

Totodată, la audieri ar fi fost chemați inclusiv oameni din afara grupului de WhatsApp, care primiseră stickerul respectiv și care l-ar fi șters imediat.

