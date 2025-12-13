Prima pagină » Actualitate » Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd”

Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd”

13 dec. 2025, 19:30, Actualitate
Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd”

Un român stabilit în Italia de decenii întregi a adus în atenție ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. Prin intermediul unui mesaj public de avertizare, persoana în cauză susține că valul de ură împotriva UE poate fi văzut nu doar în țara sa de origine, ci și în alte state europene.

Ciril Alexa este un cetățean român care s-a stabilit de mulți ani în Italia. El a publicat un mesaj de avertizare cu privire la atitudinea ostilă a conaționalilor din Diaspora față de UE și Occident. Această ostilitate ar fi alimentată de propagandă, precum și de nostalgii periculoase și confuzie. De altfel, el susține că acest val de ură împotriva Uniunii Europene poate fi observat atât în România, cât și în alte state.

Cetățeanul român vede că această „ruptură” devine tot mai evidentă în statele UE / Sursă foto: Shutterstock

Românul a pus accent asupra aspectelor pentru care Uniunea Europeană este făcută „vinovată”. În mesaj, el a amintit de conflictul armat din Ucraina, precum și de pandemia de coronavirus și alte aspecte socio-economice.

„Lumea s-a întors cu o ură greu de înțeles împotriva Uniunii Europene și a Occidentului, și nu doar în România, ci și aici în Italia și chiar în Germania. UE e făcută vinovată pentru orice: pentru războiul din Ucraina, pentru pandemie, pentru scumpiri, pentru fiecare frustrare personală. A devenit ținta perfectă pentru oameni care nu vor sau nu pot să înțeleagă cum funcționează lumea în realitate”, a spus el, arată Rotalianul.com.

Lideri care îmbracă haina de „eroi”

Totodată, persoana în cauză a mai atras atenția asupra unor personaje politice care au îmbrăcat haine de „eroi” pentru mulți cetățeni. Pe lista lui se află Vladimir Putin și Donald Trump.

„În același timp, Putin a devenit idol, Orban un «erou», iar Trump, omul care declară deschis că vrea o Europă slăbită și dependentă, este privit ca un salvator. Este absurd, trăim în Occident, muncim aici, ne creștem copiii aici, beneficiem de stabilitate, libertate și siguranță, dar mulți visează la «ocrotirea» unor lideri care nu ne datorează nimic și care ar sacrifica fără ezitare întreaga Europa pentru propriile interese”, mai spune conaționalul.

„NATO de care America deja se îndepărtează, se va prăbuși la rândul ei”

A adus în atenție și trendul crescător în rândul oamenilor care recurg la nostalgia comunismului: „sondaje care arată că peste 50% dintre români cred că «se trăia mai bine» în timpul dictaturii comuniste”.

„Aici nu mai e doar frustrare. Este de-a dreptul șocant că am ajuns să credem, inclusiv tinerii care nu au trăit acele vremuri, că lipsurile, frica, cenzura, cozile la pâine și frigul din case ar fi reprezentat o „epocă bună”.

Dacă într-o zi acești „salvatori” vor reuși să lovească decisiv în UE și să o destrame, așa cum mulți își doresc, consecința va fi devastatoare. NATO de care America deja se îndepărtează, se va prăbuși la rândul ei.

Iar după dispariția celor două alianțe care ne-au garantat pacea timp de 70 de ani, să nu ne facem iluzii: va fi un haos total. Nu ne va mai rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu, pentru că protecție militară și economică nu va mai exista. Abia atunci vom putea spune că trăim apocalipsa.

Și, cum se întâmplă mereu, cei care au provocat dezastrul nu își vor asuma nimic. Vor pune vina tot pe UE. Tot pe Occident. Tot pe democrație. Niciodată pe propaganda pe care ei au aplaudat-o cu mare entuziasm”, a mai notat el pe Facebook.

Steagul NATO / foto: Shutterstock

Steagul NATO / foto: Shutterstock

Reacții în lanț la mesajul românului

Postarea sa a atras o serie de comentarii.

  • „De la destrămarea URSS, Rusia nu a dormit cum au crezut unii, ci a dus o propagandă enorm de mare printre oameni ca să destrame UE… Destrămarea UE este planul Rusiei fără drone și tancuri, a distrus mințile oamenilor, pentru Rusia asta e victorie”;
  • „Rușii lucrează”;
  • „Dincolo de toate nuanțele «geopolitice», pentru noi, românii, un lucru rămâne constant în istorie: cel mai mare dușman al României a fost și rămâne Rusia imperială, țaristă, sovietică sau putinistă… Pentru România, adevărata garanție e Occidentul, nu «frăția» cu imperiul de la răsărit”;
  • „În afară de faptul că poți circula liber, UE nu a adus nimic bun țărilor membre, iar pentru asta s-a plătit prețul suveranității”
  • „Nu vine propaganda rusă să-mi spună de ce a plecat fratele meu din țară sau de ce spitalele au rămas fără medici… Critica nu înseamnă să fii anti-european. Înseamnă să nu accepți totul orbește”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagine cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Citește și

AUTO Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
20:28
Comisia Europeană, decizie cu privire la mașinile noi cu ardere internă din 2035. Propunere alternativă pentru o reducere cu 90% a emisiilor de CO2
VIDEO Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
20:12
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru “eroina” Recorder, judecătoarea Moroșanu: ”Binomul Coldea-Kovesi, protocoalele, nu-i puțeau eroinei?/ Felul în care se schimbau completele pe atunci?”
LIVE “Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
20:10
“Protestele spontane” organizate de #rezist continuă și azi
AUTO Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
19:38
Cum arată noua Dacia, care va fi lansată în 2026. Au apărut imagini-spion cu mașina care ar putea concura cu Octavia sau Passat
EXCLUSIV După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
18:15
După ce Gândul a arătat că tabăra USR/Rezist a schimbat mesajul protestului pe Justiție, procurorii din DNA semnatari bat în retragere. Procurorul șef serviciu din DNA, Cosmin Hălălău, în exclusivitate: „Este foarte bine că Gândul a punctat că s-a schimbat textul articolului. Eu am susținut doar demersul de solidaritate cu cei doi judecători. Protestele și cererile sunt demersuri ale unui partid politic. Aș vrea să se revină la textul inițial”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatore TV e din nou însărcinată!
Adevarul
De ce suntem mereu pe ultimul loc în Europa? „Avem cel mai mare consum de divertisment ieftin: TikTok 12 ore/zi”
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
Obiectul interstelar 3I/ATLAS transportă CEVA, anunță NASA
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Ar putea fi „Steaua din Betleem” o planetă? Un vizitator strălucitor ne oferă un indiciu
SPORT FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
20:21
FC Argeș – FC Botoșani 0-0 | Leo Grozavu: „Am văzut oameni care înjură, scuipă, aruncă peste gard brichete”
EXTERNE Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
20:18
Viktor Orban: „Iluzia că statul de drept contează la Bruxelles s-a sfârșit cu decizia UE care permanentizează înghețarea activelor rusești”
ULTIMA ORĂ Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb
19:32
Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb
AUTO Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE
18:56
Comisia Europeană se răzgândește cu privire la interzicerea mașinilor pe diesel sau benzină. Care sunt discuțiile de la conducerea UE
UPDATE 🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
18:27
🚨 „Pacea în Ucraina nu este departe”, a spus Erdogan, după întâlnirea cu Putin
MILITAR Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA
18:24
Trump se folosește de Pakistan și pune presiune pe India să cumpere armament american. Care este strategia președintelui SUA

Cele mai noi