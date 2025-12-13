Ce spune un român stabilit în Italia despre ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. „Este absurd”

Un român stabilit în Italia de decenii întregi a adus în atenție ostilitatea conaționalilor din Diaspora față de Uniunea Europeană și Occident. Prin intermediul unui mesaj public de avertizare, persoana în cauză susține că valul de ură împotriva UE poate fi văzut nu doar în țara sa de origine, ci și în alte state europene.

Ciril Alexa este un cetățean român care s-a stabilit de mulți ani în Italia. El a publicat un mesaj de avertizare cu privire la atitudinea ostilă a conaționalilor din Diaspora față de UE și Occident. Această ostilitate ar fi alimentată de propagandă, precum și de nostalgii periculoase și confuzie. De altfel, el susține că acest val de ură împotriva Uniunii Europene poate fi observat atât în România, cât și în alte state.

Românul a pus accent asupra aspectelor pentru care Uniunea Europeană este făcută „vinovată”. În mesaj, el a amintit de conflictul armat din Ucraina, precum și de pandemia de coronavirus și alte aspecte socio-economice.

„Lumea s-a întors cu o ură greu de înțeles împotriva Uniunii Europene și a Occidentului, și nu doar în România, ci și aici în Italia și chiar în Germania. UE e făcută vinovată pentru orice: pentru războiul din Ucraina, pentru pandemie, pentru scumpiri, pentru fiecare frustrare personală. A devenit ținta perfectă pentru oameni care nu vor sau nu pot să înțeleagă cum funcționează lumea în realitate”, a spus el, arată Rotalianul.com.

Lideri care îmbracă haina de „eroi”

Totodată, persoana în cauză a mai atras atenția asupra unor personaje politice care au îmbrăcat haine de „eroi” pentru mulți cetățeni. Pe lista lui se află Vladimir Putin și Donald Trump.

„În același timp, Putin a devenit idol, Orban un «erou», iar Trump, omul care declară deschis că vrea o Europă slăbită și dependentă, este privit ca un salvator. Este absurd, trăim în Occident, muncim aici, ne creștem copiii aici, beneficiem de stabilitate, libertate și siguranță, dar mulți visează la «ocrotirea» unor lideri care nu ne datorează nimic și care ar sacrifica fără ezitare întreaga Europa pentru propriile interese”, mai spune conaționalul.

„NATO de care America deja se îndepărtează, se va prăbuși la rândul ei”

A adus în atenție și trendul crescător în rândul oamenilor care recurg la nostalgia comunismului: „sondaje care arată că peste 50% dintre români cred că «se trăia mai bine» în timpul dictaturii comuniste”.

„Aici nu mai e doar frustrare. Este de-a dreptul șocant că am ajuns să credem, inclusiv tinerii care nu au trăit acele vremuri, că lipsurile, frica, cenzura, cozile la pâine și frigul din case ar fi reprezentat o „epocă bună”. Dacă într-o zi acești „salvatori” vor reuși să lovească decisiv în UE și să o destrame, așa cum mulți își doresc, consecința va fi devastatoare. NATO de care America deja se îndepărtează, se va prăbuși la rândul ei. Iar după dispariția celor două alianțe care ne-au garantat pacea timp de 70 de ani, să nu ne facem iluzii: va fi un haos total. Nu ne va mai rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu, pentru că protecție militară și economică nu va mai exista. Abia atunci vom putea spune că trăim apocalipsa. Și, cum se întâmplă mereu, cei care au provocat dezastrul nu își vor asuma nimic. Vor pune vina tot pe UE. Tot pe Occident. Tot pe democrație. Niciodată pe propaganda pe care ei au aplaudat-o cu mare entuziasm”, a mai notat el pe Facebook.

Reacții în lanț la mesajul românului

Postarea sa a atras o serie de comentarii.

„De la destrămarea URSS, Rusia nu a dormit cum au crezut unii, ci a dus o propagandă enorm de mare printre oameni ca să destrame UE… Destrămarea UE este planul Rusiei fără drone și tancuri, a distrus mințile oamenilor, pentru Rusia asta e victorie”;

„Rușii lucrează”;

„Dincolo de toate nuanțele «geopolitice», pentru noi, românii, un lucru rămâne constant în istorie: cel mai mare dușman al României a fost și rămâne Rusia imperială, țaristă, sovietică sau putinistă… Pentru România, adevărata garanție e Occidentul, nu «frăția» cu imperiul de la răsărit”;

„În afară de faptul că poți circula liber, UE nu a adus nimic bun țărilor membre, iar pentru asta s-a plătit prețul suveranității”

„Nu vine propaganda rusă să-mi spună de ce a plecat fratele meu din țară sau de ce spitalele au rămas fără medici… Critica nu înseamnă să fii anti-european. Înseamnă să nu accepți totul orbește”.

