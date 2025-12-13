Belarus: Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv un laureat al premiului Nobel. Ce a oferit SUA la schimb

Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a eliberat sâmbătă 123 de persoane, opozanți deținuți politici și cetățeni străini, dintre care cinci sunt ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancțiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, hotărâri anunțate după două zile de discuții la Minsk cu un emisar al președintelui american Donald Trump, transmite Reuters.

Printre opozanții eliberați se numără Ales Bialiațki, activist co-laureat al Premiului Nobel pentru pace în 2022, și o lideră a opoziției pro-UE, Maria Kolesnikova, se arată într-o declarație a delegației americane, condusă de emisarul John Coale.

Video: HannaLiubakova / X

Bialiaţki a fost arestat în 2021 în cadrul unei acţiuni de reprimare a protestelor care au izbucnit după ce Lukaşenko a fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale din anul precedent, pe care opoziţia l-a acuzat că le-a furat.

În timp ce alţi disidenţi au fugit din ţară pentru propria siguranţă, Bialiaţki a decis să rămână.

Nu a fost deocamdată publicată o listă cu cei eliberați.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis pe Telegram că cinci ucraineni deținuți în Belarus sunt acum eliberați în urma înțelegerii încheiate cu SUA de președintele Lukașenko.

În schimbul eliberării celor 123 de persoane, SUA va abroga sancțiunile ce vizează potasiul, o materie primă esențială pentru îngrășămintele chimice și un produs important la export pentru Belarus.

Dintre cele 123 de persoane eliberate, 114 au plecat spre Ucraina, iar celelalte către Lituania.

Kalesnikava, o lideră a protestelor împotriva lui Lukașenko din august-septembrie 2020, a fost atunci reținută și condusă la frontiera cu Ucraina pentru a fi expulzată, dar ea și-a distrus pașaportul pentru a împiedica expulzarea.

SUA și Uniunea Europeană au impus sancțiuni ample Belarusului după ce Lukașenko a lansat o represiune violentă împotriva protestatarilor în urma alegerilor prezidențiale din 2020 contestate de opoziția susținută de Occident. Aproape toți activiștii opoziției care nu au fugit din țară au ajuns în detenție.

Sancțiunile au fost înăsprite după ce Lukașenko a permis ca țara sa să fie folosită de armata rusă ca platformă în lansarea invaziei asupra Ucrainei în 2022.

