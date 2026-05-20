Un cerb amețit de fructe fermentate a pus pe jar autoritățile din Franța. Animalul a provocat haos pe șosele.

Un cerb „beat” a provocat agitație într-un orășel rural din Franța. Autoritățile îi avertizează pe șoferi să fie atenți pentru a evita posibilele incidente, relatează New York Post.

Poliția franceză, jandarmeria din Saône-et-Loire, îi avertizează pe conducătorii auto să fie vigilenți în privința unui cerb cu comportament haotic, care părea amețit după ce a consumat fructe fermentate.

„Primăvara, unele animale sălbatice consumă muguri, fructe fermentate sau vegetație în descompunere și pot manifesta un comportament complet imprevizibil”, a transmis jandarmeria din Saône-et-Loire într-o postare pe rețelele sociale.

Într-un videoclip distribuit de organizație, un cerb poate fi văzut deplasându-se în cerc, cu mișcări imprevizibile. Atunci când fructele se supracoc, zaharurile naturale din ele sunt descompuse de drojdie, care transformă zahărul în etanol. Acesta este același tip de alcool care se găsește în bere, vin și băuturi spirtoase.

Departamentul a precizat că un cerb „băut” poate fi periculos din cauza traversărilor bruște, mișcărilor incoerente, imobilizării pe carosabil sau comportamentului haotic.

O coliziune se poate produce foarte rapid, mai ales noaptea sau pe drumurile secundare, mai puțin luminate. Ofițerii recomandă locuitorilor să reducă viteza, să evite mișcările bruște de volan și să fie extrem de vigilenți în zonele împădurite.

