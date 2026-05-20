Prima pagină » Diverse » Un cerb amețit de fructe fermentate a pus pe jar autoritățile din Franța. Animalul a provocat haos pe șosele

Un cerb amețit de fructe fermentate a pus pe jar autoritățile din Franța. Animalul a provocat haos pe șosele

Un cerb amețit de fructe fermentate a pus pe jar autoritățile din Franța. Animalul a provocat haos pe șosele
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Un cerb amețit de fructe fermentate a pus pe jar autoritățile din Franța. Animalul a provocat haos pe șosele.

Un cerb „beat” a provocat agitație într-un orășel rural din Franța. Autoritățile îi avertizează pe șoferi să fie atenți pentru a evita posibilele incidente, relatează New York Post.

Poliția franceză, jandarmeria din Saône-et-Loire, îi avertizează pe conducătorii auto să fie vigilenți în privința unui cerb cu comportament haotic, care părea amețit după ce a consumat fructe fermentate.

„Primăvara, unele animale sălbatice consumă muguri, fructe fermentate sau vegetație în descompunere și pot manifesta un comportament complet imprevizibil”, a transmis jandarmeria din Saône-et-Loire într-o postare pe rețelele sociale.

Tragedie la Zoo Craiova: O căprioară a murit după ce a înghițit o pungă de pufuleți

Într-un videoclip distribuit de organizație, un cerb poate fi văzut deplasându-se în cerc, cu mișcări imprevizibile. Atunci când fructele se supracoc, zaharurile naturale din ele sunt descompuse de drojdie, care transformă zahărul în etanol. Acesta este același tip de alcool care se găsește în bere, vin și băuturi spirtoase.

Departamentul a precizat că un cerb „băut” poate fi periculos din cauza traversărilor bruște, mișcărilor incoerente, imobilizării pe carosabil sau comportamentului haotic.

O coliziune se poate produce foarte rapid, mai ales noaptea sau pe drumurile secundare, mai puțin luminate. Ofițerii recomandă locuitorilor să reducă viteza, să evite mișcările bruște de volan și să fie extrem de vigilenți în zonele împădurite.

Recomandările autorului:

Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi

Ministerul Agriculturii anunță noi reguli pentru vânzarea cărnii de porc. Ce trebuie să știe comercianții și consumatorii

După noi, prăpădul. Eurostat reconfirmă că România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană sub Guvernul Bolojan

Recomandarea video

Mediafax
Băsescu anunță revenirea PSD: „O să-i iasă”
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Cine era Amalia, doctorița moartă pe DN52. Femeia ar fi fost lovită cu mașina intenționat
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
Oficial! Wiz Khalifa, dat în urmărire generală de Poliția Română
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Droguri ascunse în bidoane de ulei și vândute la un service auto din Iași. „Vulcanizarea” costa între 500 și 1.000 de lei
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Astronomii s-ar fi înșelat: Ce s-a întâmplat cu navele spațiale trimise pe Venus?
EXCLUSIV Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
18:46
Este USR o creație a Securității? Istoricul Marius Oprea readuce în spațiul public o temă mai veche: Dacian Cioloș, unul dintre fondatori, a supravegheat casa Doina Cornea
REACȚIE Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare
18:36
Băsescu, despre un premier tehnocrat: „Ar fi un caraghios, vai mama lui”. Ce sfat i-a dat lui Nicușor Dan dacă nu se reface coaliția de guvernare
POLITICĂ A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan
18:23
A doua instanță din România demolează reforma lui Bolojan
FLASH NEWS Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
18:18
Sebastian Ghiță profețește: „Dacă România se va uni cu Basarabia, președinte va fi Nicușor Dan!”
FLASH NEWS Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
18:16
Sebastian Ghiță reacționează în scandalul presupuselor legături cu Rusia: „Resping toate aceste afirmații false”
ȘTIINȚĂ Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu
18:01
Locul în care trăiești poate influența cât de repede îmbătrânești, arată un studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe