Prima pagină » Actualitate » Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui

Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui

Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui
Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău

De cele mai multe ori, alegerea unui animal de companie pentru copil este o decizie luată din dorința de a-i face o bucurie. Dar, specialiștii atrag atenția că trebuie ținut cont de vârsta și nivelul de dezvoltare al celui mic.

Așadar, pentru a evita situațiile neplăcute atât pentru copil, cât și pentru animal, țineți cont de aceste sfaturi!

Când poți căuta un animal de companie pentru copilul tău

În primii ani de viață, între 0 și 3 ani, recomandarea este clară: fără niciun animal nou în familie! La această vârstă, copiii nu își pot controla forța și pot răni involuntar un animal. Ori, dimpotrivă, pot fi zgâriați sau mușcați. În concluzie, siguranța rămâne prioritară.

Lucrurile încep să se schimbe între 3 și 5 ani, când copiii pot învăța prin observație. La această vârstă, peștii de acvariu, cum sunt guppy sau betta, reprezintă o alegere potrivită. Sunt ușor de întreținut, nu necesită contact direct și atrag atenția prin culorile vii.

Între 5 și 7 ani, copiii pot începe să interacționeze mai activ cu un animal de companie. Porcușorii de Guineea sunt considerați o opțiune potrivită, fiind blânzi și mai puțin fragili decât alte animale mici. În plus, au un program de viață care coincide cu cel al copilului. Chiar și așa, supravegherea unui adult rămâne importantă.

Câinii, după vârsta de 10 ani

După vârsta de 8 ani, copiii capătă suficientă dexteritate pentru a manipula animale mai mici, precum hamsterii, iepurii sau păsările. Încep să înțeleagă mai bine responsabilitățile zilnice și pot participa la îngrijirea animăluțelor, de la hrănire până la menținerea curățeniei. Și în această etapă părinții trebuie să rămână implicați în mod constant.

La vârsta de 10 ani, un copil poate face față, cu ajutor, responsabilităților legate de un câine sau o pisică. Îl poate hrăni, plimba sau îngriji, dar adulții trebuie să își asume rolul principal.

Adolescenții, între 14 și 18 ani, pot avea grijă de animale cu nevoi mai complexe, inclusiv reptile. Practic, au capacitatea de a prelua integral responsabilitățile legate de animal, de la alimentație până la igienă și programul zilnic.

Atenție la temperamentul animalului!

Dar nu numai vârsta copilului contează în alegerea unui animal. Sunt și alți factori esențiali care nu trebuie ignorați. Speranța de viață a animalului este unul dintre aceștia. De exemplu, un iepure poate trăi până la 10 ani, iar o țestoasă, chiar peste 40. Așadar, atenție, căci responsabilitatea se întinde pe termen lung!

Și costurile reprezintă un aspect important. Deși prețul poate fi redus, întreținerea unui animal de companie implică cheltuieli constante pentru hrană, accesorii și vizite la medicul veterinar. În plus, trebuie verificate alergiile înainte de a aduce în casă un animal (mai ales în cazul celor cu blană).

Nu în ultimul rând, temperamentul animalului poate face diferența. La câini, de exemplu, nivelul de energie și comportamentul individual sunt mai importante decât rasa. În unele cazuri, un animal calm și ajuns la maturitate poate fi o alegere mai potrivită pentru un copil decât un pui foarte energic.

În concluzie, alegerea unui animal de companie trebuie făcută cu grijă. Țineți cont atât de vârsta copilului, cât și de capacitatea acestuia de a înțelege responsabilitatea. Un animal este mai mult decât un cadou, este un angajament pe termen lung care implică întreaga familie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

OPINIE Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, îl acuză pe actualul, Radu Miruţă, că depăşeşte orice limită
10:43
Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, îl acuză pe actualul, Radu Miruţă, că depăşeşte orice limită
INEDIT Orașul european în care chiria costă 88 de cenți pe an. Nu oricine poate locui aici
10:28
Orașul european în care chiria costă 88 de cenți pe an. Nu oricine poate locui aici
SĂNĂTATE Cum reușesc virusurile să se ascundă în corpul nostru. Descoperire cercetătorilor de la Harvard care schimbă tot ce se știa până acum
10:11
Cum reușesc virusurile să se ascundă în corpul nostru. Descoperire cercetătorilor de la Harvard care schimbă tot ce se știa până acum
FLASH NEWS Traian Băsescu susţine raţionalizarea carburantului ca să nu se ajungă la criză
09:34
Traian Băsescu susţine raţionalizarea carburantului ca să nu se ajungă la criză
ECONOMIE Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026
09:32
Legea care obligă firmele să despăgubească angajații pentru diferențele de remunerare. Va intra în vigoare în iunie 2026
Mediafax
Axios: SUA, Iranul și mediatorii fac eforturi pentru un armistițiu de 45 de zile
Digi24
Unde se poate călători în siguranță în 2026: Top 10 cele mai sigure țări
Cancan.ro
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar și după venirea lui Răzvan Lucescu
Prosport.ro
FOTO. Și-a trădat prietena și a avut o aventură cu soțul acesteia
Adevarul
Ce s-a ales de utilajele „minune” pentru topirea zăpezii lăsate moștenire de administrația Firea. Explicațiile Primăriei Capitalei
Mediafax
Artemis II ajunge astăzi în spatele Lunii. Ce vor vedea astronauții pe fața nevăzută
Click
Cum au ajuns să-și împartă treburile în gospodărie Anca Țurcașiu și iubitul ei: „Trăim unul pentru celălalt”
Digi24
Dezamăgirea unei tinere care și-a cumpărat o casă ieftină în Sicilia, entuziasmată după ce a văzut un clip viral
Cancan.ro
-12 grade Celsius până de Paște, în București. Meteorologii Accuweather anunță o scădere drastică de temperatura în Capitală
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cârlig de remorcă neomologat: Cât e amenda în 2026 și ce trebuie să faci ca să intri în legalitate
Descopera.ro
De ce câmpul magnetic al planetei Saturn este deformat?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion îsi sună mama în noaptea nunții: – Mamăăă!
Descopera.ro
Oamenii de știință au aflat, în sfârșit, de ce câmpul magnetic al Pământului a avut un comportament haotic acum 600 de milioane de ani
RĂZBOI Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul” azi: „Ia-o mai uşor, tigrule!”
10:49
Reacțiile comice ale ambasadelor Iranului la amenințarea lui Trump că va declanșa „iadul” azi: „Ia-o mai uşor, tigrule!”
CONTROVERSĂ Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
10:43
Ruptură totală între fostul pastor al lui Orban și premierul maghiar: „Naționalismul creștin nu are legătură cu Biblia”
ANALIZA de 10 Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
10:00
Scutul tehnologic al Ucrainei, adevăr sau provocare. „Nu este inovație, așa se face cu Lego” / „Schimbă echilibrul pe câmpul de luptă”
ACCIDENT Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
09:53
Vedeta din Beverly Hills, implicată într-un grav accident rutier. Actrița și copiii ei, internați de urgență la spital
ARMATĂ Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
09:43
Traian Băsescu propune crearea Armatei Europene: „Să nu mai fim dependenți de un instabil ca Trump. El este gata să vândă Europa lui Putin”
ECONOMIE Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală. De mâine intră în vigoare reducerea accizei la motorină
09:21
Cât costă azi benzina și motorina în benzinăriile din Capitală. De mâine intră în vigoare reducerea accizei la motorină

Cele mai noi

Trimite acest link pe