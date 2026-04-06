Ce animal de companie să îi cumperi copilului tău, în funcție de vârsta lui

De cele mai multe ori, alegerea unui animal de companie pentru copil este o decizie luată din dorința de a-i face o bucurie. Dar, specialiștii atrag atenția că trebuie ținut cont de vârsta și nivelul de dezvoltare al celui mic.

Așadar, pentru a evita situațiile neplăcute atât pentru copil, cât și pentru animal, țineți cont de aceste sfaturi!

Când poți căuta un animal de companie pentru copilul tău

În primii ani de viață, între 0 și 3 ani, recomandarea este clară: fără niciun animal nou în familie! La această vârstă, copiii nu își pot controla forța și pot răni involuntar un animal. Ori, dimpotrivă, pot fi zgâriați sau mușcați. În concluzie, siguranța rămâne prioritară.

Lucrurile încep să se schimbe între 3 și 5 ani, când copiii pot învăța prin observație. La această vârstă, peștii de acvariu, cum sunt guppy sau betta, reprezintă o alegere potrivită. Sunt ușor de întreținut, nu necesită contact direct și atrag atenția prin culorile vii.

Între 5 și 7 ani, copiii pot începe să interacționeze mai activ cu un animal de companie. Porcușorii de Guineea sunt considerați o opțiune potrivită, fiind blânzi și mai puțin fragili decât alte animale mici. În plus, au un program de viață care coincide cu cel al copilului. Chiar și așa, supravegherea unui adult rămâne importantă.

Câinii, după vârsta de 10 ani

După vârsta de 8 ani, copiii capătă suficientă dexteritate pentru a manipula animale mai mici, precum hamsterii, iepurii sau păsările. Încep să înțeleagă mai bine responsabilitățile zilnice și pot participa la îngrijirea animăluțelor, de la hrănire până la menținerea curățeniei. Și în această etapă părinții trebuie să rămână implicați în mod constant.

La vârsta de 10 ani, un copil poate face față, cu ajutor, responsabilităților legate de un câine sau o pisică. Îl poate hrăni, plimba sau îngriji, dar adulții trebuie să își asume rolul principal.

Adolescenții, între 14 și 18 ani, pot avea grijă de animale cu nevoi mai complexe, inclusiv reptile. Practic, au capacitatea de a prelua integral responsabilitățile legate de animal, de la alimentație până la igienă și programul zilnic.

Atenție la temperamentul animalului!

Dar nu numai vârsta copilului contează în alegerea unui animal. Sunt și alți factori esențiali care nu trebuie ignorați. Speranța de viață a animalului este unul dintre aceștia. De exemplu, un iepure poate trăi până la 10 ani, iar o țestoasă, chiar peste 40. Așadar, atenție, căci responsabilitatea se întinde pe termen lung!

Și costurile reprezintă un aspect important. Deși prețul poate fi redus, întreținerea unui animal de companie implică cheltuieli constante pentru hrană, accesorii și vizite la medicul veterinar. În plus, trebuie verificate alergiile înainte de a aduce în casă un animal (mai ales în cazul celor cu blană).

Nu în ultimul rând, temperamentul animalului poate face diferența. La câini, de exemplu, nivelul de energie și comportamentul individual sunt mai importante decât rasa. În unele cazuri, un animal calm și ajuns la maturitate poate fi o alegere mai potrivită pentru un copil decât un pui foarte energic.

În concluzie, alegerea unui animal de companie trebuie făcută cu grijă. Țineți cont atât de vârsta copilului, cât și de capacitatea acestuia de a înțelege responsabilitatea. Un animal este mai mult decât un cadou, este un angajament pe termen lung care implică întreaga familie.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce animal de companie ți se potrivește, în funcție de zodie. Care sunt singurii nativi care nu ar trebui să aibă unul

Ce animal de companie are acest bărbat din Cluj-Napoca. A ieșit cu el, în lesă, și imaginile au devenit virale