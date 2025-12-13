Prima pagină » Actualitate » Ce animal de companie are acest bărbat din Cluj-Napoca. A ieșit cu el, în lesă, și imaginile au devenit virale

13 dec. 2025, 14:12, Actualitate
Iată ce animal de companie are acest bărbat din Cluj-Napoca. A ieșit cu el, în lesă, și imaginile au devenit virale. Bărbatul și animalul au fost declarați cei mai simpatici vizitatori ai Târgului de Crăciun din Cluj.

Se pare că oamenii sunt tot mai inventivi și mai altruiști în perioada sărbătorilor, dorindu-și să-i vadă pe cei din jur mai…zâmbitori. Probabil că la asta s-a gândit și acest tânăr din Cluj Napoca care a ieșit la plimbare cu animalul său, ținut în lesă. Animalul, un frumos țap, este plimbat de tânăr pe la Târgul de Crăciun, introducându-l și pe el în atmosfera de sărbătoare.

Animalul adorabil a atras privirile tuturor vizitatorilor, care cu siguranță, au zâmbit îndelung și au făcut fotografii. Unde mai pui că tânărul stăpân al animalului s-a asortat cu el, îmbrăcându-se într-o jachetă în alb negru, exact culorile micului țap. Astfel că, cei doi au făcut un spectacol de zile mari pe oriunde au pășit.

Așadar, trecătorii nu s-au putut abține -l fotografieze, iar zâmbetele și chicotelile au curs în jur.

Nu putea țapul să rateze târgul”, au spus cei care au făcut aceste fotografii și le-au trimis la redacția ziarului Știri de Cluj.

Imaginile au devenit acum virale!

sursa foto: Stiri de Cluj

