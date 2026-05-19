Etiopia, țara considerată locul de origine al cafelei. Povestea băuturii care a cucerit lumea și legenda lui Kaldi.

Cu mult înainte ca această băutură să devină un ritual zilnic în case, cafenele și birouri, cafeaua și-a început călătoria într-o regiune muntoasă cunoscută pentru pădurile sale, tradițiile străvechi și bogata moștenire agricolă, relatează First Post.

Pentru mulți oameni din întreaga lume, cafeaua nu este doar o băutură, ci un stil de viață. Fie că este vorba despre un espresso puternic, un cappuccino cremos sau o simplă cafea neagră, aceasta a devenit una dintre cele mai consumate băuturi la nivel global.

Însă, cu mult înainte ca lanțurile moderne de cafenele să apară, povestea cafelei a început în zonele înalte ale unei țări africane care continuă să fie celebrată drept locul de origine al acestei băuturi iubite.

De ce Etiopia este considerată locul de origine al cafelei

Istoricii și experții în cafea consideră că originile cafelei se află în Etiopia, în special în regiunea împădurită Kaffa, din sud-vestul țării. Se crede că plantele sălbatice de cafea au crescut acolo în mod natural timp de secole, înainte ca băutura să se răspândească în alte părți ale lumii.

De fapt, cea mai consumată specie de cafea de astăzi, Coffea arabica, este considerată originară din Etiopia. Țara deține și acum una dintre cele mai bogate diversități naturale de cafea din lume, cu mii de varietăți sălbatice care cresc în pădurile sale.

Legenda lui Kaldi și a caprelor sale energice

Nicio poveste despre originile cafelei nu este completă fără celebra legendă a lui Kaldi, un păstor etiopian despre care se spune că ar fi trăit în jurul secolului al IX-lea. Potrivit folclorului, Kaldi a observat că caprele sale deveneau neobișnuit de energice după ce mâncau fructele roșii ale unui anumit arbust. Curios, el a încercat și el fructele și a simțit aceeași explozie de energie.

Povestea s-ar fi răspândit apoi la mânăstirile din apropiere, unde călugării ar fi folosit fructele pentru a rămâne treji în timpul rugăciunilor lungi. Deși istoricii dezbat cât de adevărată este această poveste, legenda rămâne profund legată de identitatea cafelei etiopiene.

Cum s-a răspândit cafeaua din Etiopia în lume

Deși Etiopia este recunoscută drept locul de origine al cafelei, istoricii cred că obiceiul de a consuma cafea sub formă de băutură preparată s-a dezvoltat după ce planta a ajuns în Yemen, în jurul secolului al XV-lea. Comunitățile sufi din Yemen ar fi popularizat cafeaua ca băutură care îi ajuta pe credincioși să rămână treji în timpul rugăciunilor.

De acolo, cafeaua s-a răspândit rapid în lumea arabă, în Imperiul Otoman și, ulterior, în Europa. Până în secolul al XVII-lea, cafenelele deveniseră importante spații sociale și intelectuale în orașe precum Londra, Constantinopol și Veneția.

Cafeaua rămâne esențială pentru cultura etiopiană

Chiar și astăzi, cafeaua este mai mult decât o simplă băutură în Etiopia. Este profund integrată în viața de zi cu zi și în tradițiile sociale. Ceremoniile tradiționale etiopiene ale cafelei sunt considerate ritualuri culturale importante și implică adesea prăjirea boabelor proaspete, măcinarea lor manuală și prepararea cafelei într-un vas de lut numit „jebena”.

Oaspeților li se servesc, de regulă, mai multe runde de cafea în cadrul ceremoniei. Cafeaua rămâne și un pilon important al economiei etiopiene, susținând milioane de fermieri și lucrători din industrie.

Recomandările autorului:

Un nou studiu avertizează că prea mult sau prea puțin somn ar putea accelera îmbătrânirea organismului și crește riscul de boli

Descoperirea uimitoare făcută de cercetătorii spanioli după ce au studiat scoarța terestră a Peninsulei Iberice