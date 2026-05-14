Un pilot dezvăluie ce nu văd niciodată pasagerii în timpul unui zbor. Ce se întâmplă în cabina de pilotaj.

Dincolo de partea tehnică a pilotării unui avion, există și aspecte neobișnuite ale meseriei, momente complet diferite de experiența pasagerilor aflați dincolo de ușa cabinei. Pilotul Tom Copestake a oferit o perspectivă asupra vieții din cabina de pilotaj, scrie Express.

„Te face să te simți foarte mic, dar într-un mod aparte. Să privești întinderi de zăpadă și munți sau nisip și deșert este una dintre cele mai intense senzații. Îmi place enorm.”, a declarat pilotul.

În timp ce admiră aceste priveliști impresionante prin geamurile cockpitului, pilotul spune că are timp și pentru o băutură caldă. „Avem uneori începuturi foarte matinale, dar nimic nu se compară cu o cafea și un croissant savurate în timp ce zbori peste Alpi și ai în față o asemenea priveliște”, a povestit el.

„Mulți mă întreabă: «Nu doar stai acolo și pilotezi?» Dar nu funcționează așa. Avioanele sunt extrem de automatizate și au multe sisteme de asistență care practic pilotează aeronava pentru noi. Nu controlăm efectiv avionul în permanență, ci îl programăm să facă ceea ce vrem și ne asigurăm că face asta în siguranță și eficient. Nu este chiar atât de obositor pe cât și-ar imagina lumea”, a povestit Tom.

Ce ritual are pilotul

„Sunt foarte multe lucruri care trebuie puse la punct pentru a transporta pasagerii din punctul A în punctul B. Există o adevărată orchestră și o coregrafie în spatele scenei, alături de o cantitate imensă de muncă realizată înainte ca pasagerii să urce măcar la bord și să își ocupe locurile. Dacă nu vezi totul din cabina de pilotaj, probabil că nu poți înțelege câtă muncă implică tot acest proces. Este o operațiune uriașă și există echipe mari de suport care fac posibil ca oamenii să ajungă unde își doresc”, a declarat el.

În ciuda faptului că pilotajul implică o responsabilitate enormă și un profesionalism desăvârșit, pilotul mărturisește că își face timp și pentru mici ritualuri ce îl ajută să își înceapă ziua de muncă într-o atmosferă plăcută.

„Uneori alarma sună la 3 dimineața, alteori încep munca abia la 6 seara. Dar indiferent de oră, când ajung la aeroport primul lucru pe care îl fac este să îmi iau un latte cu vanilie și un croissant cu migdale. Parcă îmi resetează mintea. Este primul lucru pe care îl fac și cred că un ritual nu este deloc o idee rea”, a mărturisit pilotul.

Recomandarea autorului:

Un restaurant taxează clienții care mănâncă până li se face rău. Unde a apărut „taxa pentru vomă”

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur