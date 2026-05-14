Prima pagină » Diverse » Un pilot dezvăluie ce nu văd niciodată pasagerii în timpul unui zbor. Ce se întâmplă în cabina de pilotaj

Un pilot dezvăluie ce nu văd niciodată pasagerii în timpul unui zbor. Ce se întâmplă în cabina de pilotaj

Un pilot dezvăluie ce nu văd niciodată pasagerii în timpul unui zbor. Ce se întâmplă în cabina de pilotaj
Galerie Foto 4
Sursa foto - caracter ilustrativ: Shutterstock
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Un pilot dezvăluie ce nu văd niciodată pasagerii în timpul unui zbor. Ce se întâmplă în cabina de pilotaj.

Dincolo de partea tehnică a pilotării unui avion, există și aspecte neobișnuite ale meseriei, momente complet diferite de experiența pasagerilor aflați dincolo de ușa cabinei. Pilotul Tom Copestake a oferit o perspectivă asupra vieții din cabina de pilotaj, scrie Express.

 „Te face să te simți foarte mic, dar într-un mod aparte. Să privești întinderi de zăpadă și munți sau nisip și deșert este una dintre cele mai intense senzații. Îmi place enorm.”, a declarat pilotul.

În timp ce admiră aceste priveliști impresionante prin geamurile cockpitului, pilotul spune că are timp și pentru o băutură caldă. „Avem uneori începuturi foarte matinale, dar nimic nu se compară cu o cafea și un croissant savurate în timp ce zbori peste Alpi și ai în față o asemenea priveliște”, a povestit el.

Când trebuie să apeși butonul de apelare a însoțitorului de zbor Aspectul pe care puțini călători îl știu

Când se apasă butonul de apelare a însoțitorului de zbor? / sursă foto: Envato

„Mulți mă întreabă: «Nu doar stai acolo și pilotezi?» Dar nu funcționează așa. Avioanele sunt extrem de automatizate și au multe sisteme de asistență care practic pilotează aeronava pentru noi. Nu controlăm efectiv avionul în permanență, ci îl programăm să facă ceea ce vrem și ne asigurăm că face asta în siguranță și eficient. Nu este chiar atât de obositor pe cât și-ar imagina lumea”, a povestit Tom.

Ce ritual are pilotul

„Sunt foarte multe lucruri care trebuie puse la punct pentru a transporta pasagerii din punctul A în punctul B. Există o adevărată orchestră și o coregrafie în spatele scenei, alături de o cantitate imensă de muncă realizată înainte ca pasagerii să urce măcar la bord și să își ocupe locurile. Dacă nu vezi totul din cabina de pilotaj, probabil că nu poți înțelege câtă muncă implică tot acest proces. Este o operațiune uriașă și există echipe mari de suport care fac posibil ca oamenii să ajungă unde își doresc”, a declarat el.

În ciuda faptului că pilotajul implică o responsabilitate enormă și un profesionalism desăvârșit, pilotul mărturisește că își face timp și pentru mici ritualuri ce îl ajută să își înceapă ziua de muncă într-o atmosferă plăcută.

„Uneori alarma sună la 3 dimineața, alteori încep munca abia la 6 seara. Dar indiferent de oră, când ajung la aeroport primul lucru pe care îl fac este să îmi iau un latte cu vanilie și un croissant cu migdale. Parcă îmi resetează mintea. Este primul lucru pe care îl fac și cred că un ritual nu este deloc o idee rea”, a mărturisit pilotul.

 Recomandarea autorului:

Un restaurant taxează clienții care mănâncă până li se face rău. Unde a apărut „taxa pentru vomă”

CFR Călători anunță modificări temporare în circulația trenurilor pe ruta București Nord – Aeroport Henri Coandă și retur

Recomandarea video

Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
EMISIUNI Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
20:49
Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”
ECONOMIE Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
20:31
Dragoș Pîslaru se laudă singur: „Cererea de plată 4 este pregătită în totalitate de Guvernul Bolojan”. Culmea, guvernul a dat afară conducerea ADR, care are cea mai mare realizare pe cererea 4 de plată din PNRR
UPDATE CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
20:30
CSM dă undă verde pentru eventuala reținere a procurorilor din Constanța, suspectați de fapte de corupție. Peste 130.000 € găsiți de anchetatori
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
20:29
Culmea ironiei! Aprobarea cererii 4 de plată din PNRR, de azi, cu care se laudă Bolojan, începe cu realizările în domeniul digital. Indirect, laude la ADR, instituție a cărui conducere a fost decapitată de Gheorghiu-Darău, scandal dezvăluit de Gândul
ACCIDENT O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
20:26
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China

Cele mai noi

Trimite acest link pe