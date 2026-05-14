În ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu atacarea Cubei, s-ar putea ajunge în cele din urmă la pace. SUA sunt în conflict cu Cuba de la revoluția comunistă condusă de Fidel Castro, care a devenit dictator din 1959. SUA au încercat să răstoarne regimul prin embargou, sancțiuni și invazia eșuată în Golful Porcilor. Conflictul, care a culminat cu Criza Rachetelor din 1962, a înghețat în ultimele decenii și chiar s-a ajuns la normalizarea relațiilor în timpul președintelui Barack Obama. Trump a reluat sancțiunile încă de la primul său mandat și a amenințat că va răsturna regimul de la Havana, deși Fidel Castro s-a retras de la conducere din 2008 și a decedat din 2016. A fost succedat de fratele său, Raul, iar din 2021, Cuba este condusă de președintele Miguel Diaz-Canel.

Bruno Parrilla, ministrul Afacerilor Externe al Cubei, a anunțat că guvernul SUA sunt dispuse să ajute Cuba. The New York Times dezvăluie că în ultimele săptămâni, SUA au intensificat numărul misiunilor de recunoaștere cu avioanele P-8 și RC-135, precum și cu drone MQ-4, în preajma Cubei.

Oficialii anonimi familiarizați cu problema susțin că este metoda guvernului american pentru a colecta informații și de a pune presiune politică pe Cuba. Ei au adăugat că manevrele militare din Caraibe nu indică o „invazie iminentă”.

Cuba, într-o criză energetică severă

Țara condusă de președintele Miguel Diaz-Canel se află într-o criză energetică gravă ca urmare a embargoului SUA din ianuarie. După capturarea dictatorului Nicolas Maduro în Venezuela, Trump și-a exprimat intenția de a răsturna regimul comunist de la Havana.

Ministrul cubanez al Energiei, Vicente de la O Levy, a declarat pentru presa de stat că națiunea insulară are stocurile de petrol și diesel epuizate.

„Suma diferitelor tipuri de combustibili: țiței, păcură, din care nu mai avem deloc, motorina pe care nu o avem absolut deloc … singurul combustibil pe care îl mai avem este gazul din puțurile noastre, unde producția a crescut”, a spus ministrul cubanez al Energiei pentru presa de stat.

Protestele au izbucnit la scară largă în Havana după întreruperea distribuției electricității de miercuri, a scris CNBC.

Ministrul cubanez de Externe vine cu un anunț „istoric”

Ministrul de Externe al Cubei a anunțat că SUA sunt dispuse să ajute Cuba. Ajutorul ar putea fi în valoare de 100 de milioane de dolari.

„Pentru prima oară, guvernul SUA a oficializat public, printr-o declarație a Departamentului de Stat, o ofertă de ajutor către Cuba, în valoare de 100 milioane de dolari. Rămâne neclar dacă ajutorul va fi în numerar sau material. Și dacă va fi alocat rezolvării celor mai urgente nevoi ale poporului cubanez: combustibil, alimente, medicamente.”, a scris ministrul cubanez de Externe pe pagina sa de X.

Ministrul a spus că guvernul cubanez nu respinge ajutorul extern oferit chiar și din partea guvernului american, în ciuda războiului economic.

„În orice caz, chiar și luând în considerare dezacordul acestei aparente generozități din partea celor care supun poporul cubanez unei pedepse colective printr-un război economic, guvernul cubanez nu respinge de obicei ajutorul extern oferit cu bună-credință și cu obiective de cooperare autentice, fie bilaterale, fie multilaterale.”

Oficialul cubanez a spus că guvernul său este dispus să colaboreze și cu Biserica Romano-Catolică pentru soluționarea crizei. De asemenea, nu are nicio obiecție în a colabora cu Biserica Catolică, cu ale cărei eforturi de cooperare are o istorie lungă și pozitivă de colaborare.

Totuși, ministrul cubanez se declară precaut

Bruno Rodriguez a specificat că guvernul său speră că ajutorul din partea guvernului american va fi lipsit de „manevre politice” pentru propriul beneficiu.

„Sperăm că va fi lipsită de manevre politice și de încercări de a exploata greutățile și suferința unui popor asediat.”

În încheiere, ministrul a îndemnat administrația Trump la „dezescaladare”: încetarea embargoului american care a afectat toate sectoarele economiei Cubei.

„Cel mai bun ajutor pe care guvernul SUA l-ar putea oferi nobilului popor cubanez acum și în orice moment este dezescaladarea măsurilor de blocadă energetică, economică, comercială și financiară, care s-au intensificat ca niciodată în ultimele luni, afectând grav toate sectoarele economiei și societății cubaneze.”

