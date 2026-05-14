POLITICO: Bruxelles-ul avertizează Marea Britanie să renunțe la „liniile roșii” pentru o adevărată resetare a relațiilor cu UE

Planul premierului britanic Keir Starmer de a reseta relațiile dintre Marea Britanie și Uniunea Europeană riscă să se lovească de opoziția Bruxelles-ului, dacă Londra nu va renunța la actualele „linii roșii” impuse după Brexit, notează POLITICO.

Bruxelles-ul avertizează Marea Britanie să renunțe la „liniile roșii”

Europarlamentarul francez Sandro Gozi, care conduce delegația Parlamentului European pentru relația cu Regatul Unit, a declarat că Londra ar trebui să ia în calcul pași mult mai îndrăzneți, inclusiv apropierea de piața unică europeană și participarea la viitorul Consiliu European de Securitate, proiect gândit pentru reducerea dependenței Europei de SUA și NATO.

Gozi a criticat refuzul guvernului britanic de a discuta aderarea la piața comună sau la uniunea vamală europeană.

„Lumea s-a schimbat de când au fost trasate acele linii roșii”, a afirmat el.

Întrebat recent dacă este dispus să își flexibilizeze poziția, Starmer a evitat un răspuns direct, însă a transmis că își dorește „un mare pas înainte” în relația cu UE, în special în domeniile comerțului, economiei, securității și apărării.

„Ceea ce vreau să fac este să fac un mare pas înainte cu summitul UE-Marea Britanie din acest an și să ne apropiem, atât în ceea ce privește comerțul, economia, apărarea și securitatea, iar aceasta va fi apoi o platformă pe care putem construi pe măsură ce mergem mai departe. În timp ce facem asta, cred cu tărie că trebuie să lăsăm în urmă disputele din trecut, să nu redeschidem vechile nemulțumiri, ci să privim împreună spre viitor, gândindu-ne cum să facem această țară mai puternică, cum să o facem mai echitabilă – și aceasta este abordarea pe care o voi adopta”, a spus el.

O țintă în mișcare

Negocierile dintre Londra și Bruxelles se concentrează acum pe summitul UE-Marea Britanie programat pentru această vară, considerat un moment-cheie pentru viitorul relației post-Brexit. Cu toate acestea, oficiali europeni susțin că discuțiile avansează greu, iar data exactă a summitului nici măcar nu a fost stabilită.

„În perspectiva următorului summit, ne străduim să finalizăm dosarele-cheie din cadrul Înțelegerii comune de anul trecut: un acord SPS (n.r. privind standardele agricole), interconectarea cu (n.r. Sistemul de comercializare a cotelor de emisii) și un program de experiență pentru tineri, precum și să avansăm lucrările privind comerțul cu energie electrică”, a declarat purtătorul de cuvânt al Comisiei.

Un purtător de cuvânt al guvernului britanic a declarat că viitoarele acorduri cu blocul „vor elimina barierele inutile în calea comerțului, ceea ce va stimula prosperitatea economică de ambele părți ale canalului și va ușura presiunile asupra costurilor pentru familiile din Regatul Unit”.

Pe masa negocierilor se află un acord privind standardele agricole, cooperarea energetică, conectarea sistemelor de comercializare a emisiilor și un program destinat tinerilor.

În ciuda optimismului afișat de guvernul britanic, mai mulți oficiali europeni rămân sceptici și spun că fără o schimbare majoră a poziției Londrei, promisa „resetare” riscă să dezamăgească.

„Cât de revoluționar poate fi acest demers fără a se reveni asupra liniilor roșii ale UE?”, a întrebat un înalt funcționar al UE. „Guvernul laburist nu face acest lucru și, dacă va exagera mesajul unei schimbări revoluționare în relația cu UE, atunci toată lumea va fi dezamăgită și va spune: «Bruxellesul ne pedepsește».”

„Noua dinamică în relațiile dintre UE și Regatul Unit nu poate fi ignorată”

În ciuda scepticismului, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat pentru POLITICO că impulsul este cu adevărat în favoarea unor legături mai strânse.

„Există în mod clar o nouă dinamică în relațiile dintre UE și Regatul Unit care nu poate fi ignorată. O poți simți în atmosfera politică, o poți auzi în conversațiile din întreaga Europă și din Regatul Unit și o vezi din ce în ce mai mult reflectată și în opinia publică. Viitorul summit cu Regatul Unit oferă o oportunitate reală de a trece de la gestionarea situației post-Brexit la un parteneriat strategic autentic — începând cu domeniile în care cetățenii și întreprinderile pot simți cel mai bine diferența: comerțul, energia, securitatea, mobilitatea și investițiile”, a spus Metsola.

Chiar și așa, foști oficiali britanici avertizează că relația cu Londra nu reprezintă o prioritate pentru liderii europeni. Ivan Rogers, fost ambasador britanic la Bruxelles, a afirmat recent că subiectul „nici măcar nu se află printre primele 20 sau 50 de teme” de pe agenda UE.

Recomandarea autorului: