Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării: Din fiecare leu care se colectează, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar

Premierul interimar Ilie Bolojan a transmis joi unul dintre cele mai dure mesaje pentru sistemul bugetar, avertizând că România nu își mai permite actualul nivel al cheltuielilor salariale și că viitoarea lege a salarizării va veni cu măsuri dificile. Bolojan mai anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării bugetarilor. Din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar”, spune Bolojan.

Bolojan a subliniat că statul are doar două variante: fie păstrează actualul aparat bugetar și acordă majorări salariale mici, fie reduce numărul de angajați pentru a putea crește mai consistent veniturile celor rămași în sistem.

„Nu avem decât două posibilități reale. Sau o creștere, o corecție de amplitudine mică dacă nu va fi afectat sectorul public, sau dacă se dorește într-adevăr o amplitudine mai mare, corecții mai mari, creșteri mai mari, reduceri mai mari de inechități, atunci singura soluție este să reducem baza de cheltuieli publice, deci reducerea de personal acolo unde nu se justifică, în așa fel încât spațiile eliberate să-ți permită să-i plătești mai bine pe cei care lucrează cu adevărat în sectorul public”, a declarat Ilie Bolojan.

„Cheltuielile salariale sunt disproporționat de mari”

El a precizat că actualele cheltuieli cu salariile bugetarilor nu mai sunt sustenabile raportat la veniturile statului.

„Astăzi avem, orice s-ar spune, cheltuieli salariale într-o anvelopă totală, ca să ne înțelegem bine, care sunt disproporționat de mari față de posibilitățile acestei țări raportate la veniturile bugetare pe care le avem”, a afirmat Bolojan.

Potrivit acestuia, România are aproximativ 1.280.000 de posturi în sectorul public.

„Astăzi, practic, din fiecare leu care se colectează în România, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar. Aceasta este situația”, a adăugat Bolojan.

