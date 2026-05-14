Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR Darău pentru contracte cu nemții de la Schwarz. Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a vorbit despre presiunile pe care susține că le-ar fi resimțit din partea vicepremierului demis Oana Gheorghiu. Acesta spune că ia în calcul chiar și depunerea unei plângeri penale, considerând că acțiunile acesteia ar putea ridica suspiciuni de trafic de influență.

Gândul a publicat anterior, în exclusivitate, e-mailul transmis de Oana Gheorghiu către ADR, prin care instituția era întrebată dacă este interesată de produsele gigantului german Schwarz. Potrivit fostului șef al ADR, însă, acesta ar fi doar o parte a situației, iar acum spune tot ce s-a întâmplat.

Povestea nu ar fi început cu deja celebrul e-mail trimis de Oana Gheorghiu, pe care Gândul l-a publicat, ci cu mult înainte, susține fostul șef al ADR. Acesta vorbește despre discuții informale, intervenții verbale și mesaje pe WhatsApp prin care i s-ar fi transmis cât de importante sunt întâlnirile „exploratorii” cu gigantul german Schwarz. În ecuație ar apărea, potrivit acestuia, și ministrul Digitalizării, Irineu Darău, alături de consilierii săi.

Înregistrarea explozivă poate fi ascultată mai jos.

„Presiunea a început când am primit adresă, undeva în prima săptămână a lunii ianuarie. Eu mă văd cu domnul ministru la începutul anului, în data de 12 ianuarie, și atunci primesc personal, ca urmare a primei noastre întâlniri de lucru.

Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei. Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz? Schwarz fiind un operator privat, noi în proicetele de investitii din PNRR având deja achiziții derulate, atribuite, operatori economici sub contract, sub clauze contractuale. Am zis: „Ce legătură are una cu alta: «Pentru că e o întâlnire foarte importantă de la premier și așa mai departe și vă rog să vă gândiți cum ar putea ajuta»”. Deci, mesajul îmi vine înainte de această întâlnire din partea domnului ministru și a consilierilor acestuia, după care apar tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp și când ne intersectam în alte întâlniri. Simt că a fost o presiune care poate fi echivalată cu trafic de influență”, a povestit Dragoș Vlad.

Șeful Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Vlad Dragoș, a fost demis de vicepremierul Oana Gheorghiu pe 4 mai 2026. Acesta, asupra căruia vicepremierul ar fi exercitat presiuni inclusiv prin corespondență de pe adresa oficială de e-mail a ministerului, a fost înlăturat din funcție, potrivit unei postări a acesteia pe Facebook, pentru „eșecuri operaționale” și „insubordonare și opacitate instituțională”, respectiv „refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar”.

