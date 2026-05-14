Prima pagină » Știri politice » Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz

Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR, Irineu Darău, pentru contracte cu nemții de la Schwarz

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Gândul publică înregistrarea explozivă în care fostul șef ADR denunță presiuni din partea Oanei Gheorghiu și ministrului USR Darău pentru contracte cu nemții de la Schwarz. Fostul președinte al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a vorbit despre presiunile pe care susține că le-ar fi resimțit din partea vicepremierului demis Oana Gheorghiu. Acesta spune că ia în calcul chiar și depunerea unei plângeri penale, considerând că acțiunile acesteia ar putea ridica suspiciuni de trafic de influență.

Gândul a publicat anterior, în exclusivitate, e-mailul transmis de Oana Gheorghiu către ADR, prin care instituția era întrebată dacă este interesată de produsele gigantului german Schwarz. Potrivit fostului șef al ADR, însă, acesta ar fi doar o parte a situației, iar acum spune tot ce s-a întâmplat.

Povestea nu ar fi început cu deja celebrul e-mail trimis de Oana Gheorghiu, pe care Gândul l-a publicat, ci cu mult înainte, susține fostul șef al ADR. Acesta vorbește despre discuții informale, intervenții verbale și mesaje pe WhatsApp prin care i s-ar fi transmis cât de importante sunt întâlnirile „exploratorii” cu gigantul german Schwarz. În ecuație ar apărea, potrivit acestuia, și ministrul Digitalizării, Irineu Darău, alături de consilierii săi.

  • Înregistrarea explozivă poate fi ascultată mai jos. 

Presiunea a început când am primit adresă, undeva în prima săptămână a lunii ianuarie. Eu mă văd cu domnul ministru la începutul anului, în data de 12 ianuarie, și atunci primesc personal, ca urmare a primei noastre întâlniri de lucru.

Consilierul său îmi spune să acord maximă atenție adresei. Întrebarea mea a fost: ce legătură are stadiul implementării proiectelor de digitalizare din PNRR cu întâlnirea cu Schwarz? Schwarz fiind un operator privat, noi în proicetele de investitii din PNRR având deja achiziții derulate, atribuite, operatori economici sub contract, sub clauze contractuale. Am zis: „Ce legătură are una cu alta: «Pentru că e o întâlnire foarte importantă de la premier și așa mai departe și vă rog să vă gândiți cum ar putea ajuta»”. Deci, mesajul îmi vine înainte de această întâlnire din partea domnului ministru și a consilierilor acestuia, după care apar tot felul de mesaje despre Schwarz: „V-ați mai gândit?”. Comunicări verbale, telefonice sau pe Whatsapp și când ne intersectam în alte întâlniri. Simt că a fost o presiune care poate fi echivalată cu trafic de influență”, a povestit Dragoș Vlad.

  • Întregul dialog dintre Gândul și Dragoș Vlad poate fi citit AICI.

Șeful Autorității pentru Digitalizarea României (ADR), Vlad Dragoș, a fost demis de vicepremierul Oana Gheorghiu pe 4 mai 2026. Acesta, asupra căruia vicepremierul ar fi exercitat presiuni inclusiv prin corespondență de pe adresa oficială de e-mail a ministerului, a fost înlăturat din funcție, potrivit unei postări a acesteia pe Facebook, pentru „eșecuri operaționale” și „insubordonare și opacitate instituțională”, respectiv „refuzul repetat de a colabora cu ministerul tutelar”.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
19:58
Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”
PACE ÎN IRAN Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
19:42
Trump: „Lui Xi i-ar plăcea să fie redeschisă Strâmtoarea Ormuz”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele
19:01
Nicușor Dan a stabilit data consultărilor oficiale pentru desemnarea viitorului premier. Ordinea în care partidele se vor întâlni cu președintele
ULTIMA ORĂ Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
18:34
Bolojan ignoră inflația și recesiunea care au lovit România și continuă propaganda: sunt semne de însănătoșire a economiei
DIPLOMAȚIE Un pas spre încetarea unui conflict vechi de 7 decenii: Cuba se declară „pregătită” să primească ajutor din partea SUA
17:59
Un pas spre încetarea unui conflict vechi de 7 decenii: Cuba se declară „pregătită” să primească ajutor din partea SUA
FLASH NEWS Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării: Din fiecare leu care se colectează, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar
17:41
Bolojan anunță că va trimite în Parlament proiectul legii salarizării: Din fiecare leu care se colectează, 39% acoperă salariile din sectorul bugetar
Mediafax
„Nostradamus cel viu” face o profeție înfiorătoare pentru următoarele luni ale lui 2026
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Cancan.ro
BREAKING | Plutonierul major în rezervă Rădoiu Ovidiu-Nicolae a murit la doar 37 de ani
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Adevarul
Ilie Bolojan vs. Marcel Ciolacu - Administrația Prezidențială clarifică cine a propus reformularea cheie pentru miliardele din apărare
Mediafax
Traian Băsescu crede că Bolojan va candida la Președinția României
Click
Rețeta grecească de gogoși care a cucerit internetul. Cum faci acest desert pufos și delicios în doar 20 de minute
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Cancan.ro
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Ce se întâmplă doctore
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Descopera.ro
Ce s-ar întâmpla dacă rotația Pământului s-ar schimba?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Descopera.ro
Un dinozaur gigant ar putea schimba tot ce știm despre titanii din Jurasic
ACCIDENT O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
20:26
O șoferiță a murit după ce mașina pe care o conducea a fost lovită de un tren de călători, în județul Dâmbovița
CONTROVERSĂ Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
20:08
Iranul a permis navelor chineze să treacă prin Strâmtoarea Ormuz după o înțelegere cu Beijingul. Gestul vine pe fondul vizitei lui Trump în China
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
20:07
Adrian Năstase, ironii la adresa miniștrilor USR din guvernul Bolojan: „Da’ unde e vila?”. Ce spune despre Țoiu și vizita lui Trump în China
JUSTIȚIE Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
19:51
Lia Savonea, în fața șefului CEDO: „Statutul magistraților și pensiile speciale sunt adevărate teste de rezistență pentru statul de drept”
TURISM Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
19:27
Prânz și cafea pentru mai puțin de 10 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru călătoriile solo
EXCLUSIV Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el
19:08
Soluția AUR de a-i forța mâna lui Nicușor Dan. Piperea: Își va face guvernul informal de care vorbește/Va izbucni în râs, cum face el

Cele mai noi

Trimite acest link pe