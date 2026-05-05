Cum arată aterizarea unui avion din perspectiva unui pilot. Momentul care i-a „îngrozit” pe oameni

Un pilot a oferit o privire asupra modului în care arată aterizarea unui avion, iar oamenii nu au putut să nu remarce un detaliu „înfricoșător”, relatează Express.

Când urci într-un avion, îți pui multă încredere în pilot că te va duce în siguranță la destinație. Majoritatea dintre noi înțelegem că nu este o meserie ușoară și că sunt necesari ani de pregătire costisitoare și cerințe stricte pentru a obține o licență de pilot. Toate aceste criterii sunt concepute pentru a se asigura că ești în cea mai bună stare posibilă pentru a pilota un avion plin de pasageri.

Cele mai multe persoane dorm sau se uită la un film în timpul zborului, așa că nu prea observă întreaga experiență. Un pilot cunoscut pe rețelele sociale a oferit publicului o privire asupra modului în care arată aterizarea unui avion, iar asta i-a lăsat pe unii oameni uimiți.

Ce i-a îngrozit pe oameni

Într-un clip recent de pe TikTok, Mattias, un pilot comercial de A320, a arătat cum arată aterizarea unui avion. El a filmat și momentul în care aeronava trece prin nori și începe coborârea spre sol. Pilotul a arătat mai întâi cerul albastru prin care zbura avionul, cu norii vizibili sub aeronavă.

Pe măsură ce a început coborârea, avionul a trecut prin stratul de nori într-o zonă de ceață de dedesubt. Norii erau atât de denși încât camera nu putea surprinde detalii până când luminile pistei au apărut brusc. Internauții au fost „îngroziți” de ceea ce au văzut. Unii s-au întrebat dacă piloții „ghicesc” unde trebuie să aterizeze, deoarece părea că nu există nicio modalitate de a vedea direcția.

Cum știu piloții încotro să meargă

Piloții navighează folosind un plan de zbor preîncărcat în computerul aeronavei, care se conectează prin puncte GPS virtual (waypoints). Ei folosesc o combinație de tehnici, inclusiv navigație prin satelit precum GPS, balize radio de la sol și îndrumări din partea controlului traficului aerian pentru a rămâne pe rută.

Potrivit unui videoclip YouTube publicat de easyJet în 2021, planul de zbor creează „indicatoare virtuale” pe cer care ghidează pilotul în direcția corectă, indicând dacă trebuie să vireze. Acestea funcționează chiar și în condiții de vizibilitate redusă, astfel încât piloții pot naviga și ateriza în siguranță chiar și când este ceață sau plouă.

Recomandarea autorului:

Singura țară din lume cu 3 președinți simultan. Care este motivul

Aroganță în minivacanță. Patru turiști au plecat din Mamaia cu elicopterul. Imaginile au devenit virale