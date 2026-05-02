Prima companie aeriană care se închide din cauza conflictului din Iran. Sute de zboruri afectate

Galerie Foto 4

O companie aeriană se închide din cauza conflictului din Iran. În cursul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026, reprezentanții companiei, care se afla în faliment, au anunțat că  operațiunile de zbor au încetat, după ce compania nu a reușit să obțină sprijinul creditorilor pentru un plan de salvare al guvernului SUA. În acest sens, sute de zboruri sunt afectate.

Compania aeriană Spirit Airlines se închide din cauza conflictului din Iran. Anunțul a venit sâmbătă, 2 mai 2026, compania fiind prima „victimă” a conflictului armat. Situația este cauzată de dublarea prețurilor combustibilului pentru avioane în timpul războiului cu Iranul, care durează de două luni. Această prăbușire a companiei va costa mii de locuri de muncă.

Este o lovitură pentru președintele Donald Trump, care propusese 500 de milioane de dolari pentru a salva Spirit, în ciuda opoziției unora dintre cei mai apropiați consilieri ai săi și a multor republicani din Congres, scrie Reuters.

Nicio companie aeriană americană de mărimea Spirit nu a dat faliment în ultimele două decenii. Spirit a contribuit la menținerea tarifelor mai scăzute pe piețele unde concura cu marii transportatori. Cândva, compania aeriană reprezenta 5% din zborurile din SUA.

Peste 4.000 de zboruri au fost anulate

Toate zborurile au fost anulate. O ședință a consiliului de administrație al Spirit s-a încheiat fără un acord pentru salvarea companiei, a declarat o sursă pentru Reuters. De asemenea, călătorii, care ar fi trebuit să zboare cu Spirit Airlines, au fost rugați să nu se deplaseze către aeroport. Spirit Airlines avea programate 4.119 zboruri interne între 1 și 15 mai, oferind 809.638 de locuri, potrivit datelor firmei de analiză aeronautică Cirium.

„Din păcate, în ciuda eforturilor companiei, creșterea semnificativă recentă a prețurilor petrolului și alte presiuni asupra afacerii au avut un impact semnificativ asupra perspectivelor financiare ale Spirit”, a declarat Spirit într-un comunicat în care anunță „o lichidare ordonată a operațiunilor”.

Un purtător de cuvânt a declarat că Spirit Airlines a notificat Administrația Federală a Aviației înainte de a opri operațiunile, refuzând să ofere și altfel de detalii. Spirit și-a construit marca în jurul unor tarife accesibile pentru pasageri. Compania aeriană globală se confruntă cu creșterea prețurilor la combustibilul pentru avioane, după ce atacurile americano-israeliene asupra Iranului au perturbat traficul prin Strâmtoarea Hormuz. Spirit Airlines se lupta deja să obțină profit înainte de șocul privind combustibilul.

500 de milioane de dolari pentru salvarea companiei

Închiderea Spirit Airlines va aduce beneficii rivalilor săi, precum JetBlue Airways și Frontier Airlines. Potrivit declarațiilor lui Donald Trump, Casa Alba a prezentat vineri, pe 1 mai 2026, o propunere finală de salvare a companiei. Discuțiile au ajuns într-un impas privind un pachet de finanțare de 500 de milioane de dolari care ar fi ajutat compania aeriană să își continue activitatea în timpul falimentului.

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat pentru Reuters că a încercat să convingă multe companii aeriene să cumpere Spirit, dar nu a găsit niciun cumpărător.

Un creditor apropiat de tranzacție a declarat: „Administrația Trump a depus un efort extraordinar pentru a încerca să salveze Spirit, dar nu poți insufla viață unui cadavru. Având în vedere acest lucru, compania ar trebui să își facă clare intențiile de dragul clienților și angajaților săi”.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe