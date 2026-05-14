Prima pagină » Știri externe » Pelerinaj de rang înalt la Beijing. După Trump, Kremlinul anunță că Vladimir Putin va merge și el în China

Kremlinul a confirmat joi că a finalizat pregătirile pentru o vizită a președintelui rus la Beijing în viitorul apropiat. Această deplasare urmează să aibă loc în contextul în care omologul său american, Donald Trump, se află deja în China pentru o vizită istorică de trei zile.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat joi că pregătirile vizitei de stat a lui Vladimir Putin în China sunt complet finalizate, mai fiind de pus la punct doar câteva detalii tehnice. Deplasarea liderului rus în China a fost facilitată de ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, care a întreprins o vizită la Beijing la jumătatea lunii aprilie, când a fost primit de președintele chinez Xi Jinping.

Putin a anunțat pe 9 mai că, în timpul apropiatei sale vizite în China, cele două țări intenționează să facă un pas important în cooperarea în domeniul petrolului și al gazelor naturale, domeniu în care Moscova dorește să-și crească exporturile către Beijing, scrie Agerpres.

Donald Trump se află într-o vizită istorică de trei zile la Beijing

Donald Trump a sosit miercuri la Beijing pentru o vizită de stat istorică desfășurată la inițiativa președintelui chinez, Xi Jinping. Acest summit la nivel înalt are loc într-un context internațional extrem de tensionat și marcat de conflicte geopolitice și dispute comerciale majore.

După un război comercial agresiv între cele două mari puteri, pornit de Donald Trump la începutul mandatului, China și Statele Unite încearcă acum să își consolideze armistițiul fragil încheiat la finalul lunii octombrie 2025.

Președintele american Donald Trump a sosit la Beijing însoțit de o serie de directori corporativi, făcând aluzie la prioritățile sale principale în cadrul întâlnirii cu omologul său chinez Xi Jinping din această săptămână, care vor include tehnologia, aeronavele și agricultura.

Printre cele mai mari nume care au călătorit cu Donald Trump în China se regăsesc directorul general al Apple, Tim Cook, directorul Tesla și SpaceX, Elon Musk, și directorul general al Nvidia, Jensen Huang. Alături de aceștia se adaugă și o suită de 17 directori de mari companii precum BlackRock, Blackstone, Citi, Goldman Sachs, Mastercard, Micron, Qualcomm, Meta și Visa.

