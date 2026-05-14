STB relansează linia turistică „Bucharest City Tour". De pe ce dată vor circula autobuzele supraetajate prin București și care vor fi tarifele

Nicolae Oprea
Galerie Foto 9
Societatea de Transport București (STB) anunță deschiderea sezonului pentru linia turistică „Bucharest City Tour”. Ce stații vor avea autobuzele supraetajate și de la ce dată vor circula.

„Traseul reunește, pe parcursul a 15 stații, cele mai importante repere culturale și arhitecturale ale Capitalei, pe ruta Piața Unirii – Piața Presei Libere. Bucureștiul merită să fie trăit, nu doar traversat”, transmite STB.

Oferte speciale și modalități de plată

Potrivit STB, pentru a marca debutul sezonului, în perioada 15 mai – 14 iunie, biletul de tip hop-on / hop-off va avea tarife promoționale:

  • Adulți: 49 lei
  • Copii: 25 lei
  • Copiii sub 4 ani: gratuit.
  • Titlurile de călătorie pot fi achiziționate direct din autobuz cu cardul bancar sau de la centrele de vânzare STB.
  • Titlul de călătorie este valabil în ziua validării.

Informații utile și frecvență

Linia va funcționa în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00 – 21:00.

  • Plecări: Prima cursă pleacă de la Piața Presei la ora 10.00, iar ultima la ora 20.20. Prima cursă pleacă de la Piața Unirii la ora 10.40, iar ultima – la ora 21.00.
  • Interval de succedare: Autobuzele vor sosi în stații la fiecare 40 – 50 de minute.
  • Durata turului: Aproximativ 85 de minute.
  • Autobuzele acestei linii pot fi localizate pe traseu, în timp și spațiu, cu ajutorul aplicației INFO TB.
  • Autobuzul are o capacitate de 83 locuri pe scaun, 16 la nivelul inferior si 67 pe platforma superioară.
  • Informații suplimentare se pot găsi pe site-urile STB (www.stb.ro) și Bucharest City Tour (bct.stb.ro).

Călătorii au la dispoziție un ghid audio multilingv (română, engleză, franceză, germană și italiană), ce poate fi accesat prin scanarea codurilor QR din autobuze.

„Ne bucurăm să readucem în circulație autobuzele supraetajate și să relansăm Bucharest City Tour, un proiect prin care vrem să îi încurajăm atât pe bucureșteni, cât și pe turiști să redescopere Capitala într-un mod relaxat și civilizat. Bucureștiul este un oraș frumos, cu multe locuri care merită văzute și apreciate, iar uneori avem nevoie doar de o altă perspectivă pentru a le redescoperi. Am ales să pornim acest sezon cu un tarif accesibil, pentru ca experiența să fie cât mai deschisă tuturor. În același timp, lucrăm și la alte proiecte și surprize prin care ne dorim să îmbunătățim experiența de mobilitate urbană și să facem transportul public mai atractiv, mai modern și mai apropiat de oameni”, susține Andrei Dinculescu Bighea, Director General STB.

Autobuzele turistice second-hand cumpărate cu 71 de mii de euro bucata

Cele șase vehicule cumpărate la mâna a doua de STB cu peste 71 de mii de euro bucata, din Suedia, și care au venit cu defecțiuni.

Autobuzele etajate au o înălțime de peste patru metri, 11 ani vechime și au costat peste 71 de mii de euro fiecare. Mai mult, autobuzele au ajuns la Autobaza Nordului cu defecțiuni, fără aer condiționat și cu geamuri sparte.

