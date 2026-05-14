Societatea de Transport București (STB) anunță deschiderea sezonului pentru linia turistică „Bucharest City Tour”. Ce stații vor avea autobuzele supraetajate și de la ce dată vor circula.
„Traseul reunește, pe parcursul a 15 stații, cele mai importante repere culturale și arhitecturale ale Capitalei, pe ruta Piața Unirii – Piața Presei Libere. Bucureștiul merită să fie trăit, nu doar traversat”, transmite STB.
Potrivit STB, pentru a marca debutul sezonului, în perioada 15 mai – 14 iunie, biletul de tip hop-on / hop-off va avea tarife promoționale:
Linia va funcționa în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 10:00 – 21:00.
Călătorii au la dispoziție un ghid audio multilingv (română, engleză, franceză, germană și italiană), ce poate fi accesat prin scanarea codurilor QR din autobuze.
„Ne bucurăm să readucem în circulație autobuzele supraetajate și să relansăm Bucharest City Tour, un proiect prin care vrem să îi încurajăm atât pe bucureșteni, cât și pe turiști să redescopere Capitala într-un mod relaxat și civilizat. Bucureștiul este un oraș frumos, cu multe locuri care merită văzute și apreciate, iar uneori avem nevoie doar de o altă perspectivă pentru a le redescoperi. Am ales să pornim acest sezon cu un tarif accesibil, pentru ca experiența să fie cât mai deschisă tuturor. În același timp, lucrăm și la alte proiecte și surprize prin care ne dorim să îmbunătățim experiența de mobilitate urbană și să facem transportul public mai atractiv, mai modern și mai apropiat de oameni”, susține Andrei Dinculescu Bighea, Director General STB.
Cele șase vehicule cumpărate la mâna a doua de STB cu peste 71 de mii de euro bucata, din Suedia, și care au venit cu defecțiuni.
Autobuzele etajate au o înălțime de peste patru metri, 11 ani vechime și au costat peste 71 de mii de euro fiecare. Mai mult, autobuzele au ajuns la Autobaza Nordului cu defecțiuni, fără aer condiționat și cu geamuri sparte.