Cât de sănătoasă este o masă cu avocado și ouă. Greșeala pe care o facem când încercăm să reducem din calorii

Mulți oameni cred că un mic dejun format din avocado și două ouă este ideal pentru a pierde din greutate, deoarece conține grăsimi sănătoase și ingrediente naturale, scrie larazon.es.

Totuși, specialistul în nutriție și slăbire Sheyla Dotes susține că o asemenea masă poate încetini, de fapt, progresul, când scopul tău este să reduci grăsimea corporală.

Sheyla Dotes spune că problema nu este calitatea alimentelor, ci echilibrul între calorii, proteine și sațietate.

Un avocado și două ouă conțin un număr mare de calorii, dar oferă puțină proteină și nu îți vor asigura pentru mult timp senzația de „plin”.

Ca urmare, menținerea deficitului de calorii – esențială pentru slăbit – devine tot mai dificilă.

Specialistul mai subliniază influența social media, unde „mic-dejunurile Instagram” sunt deseori promovate.

Potrivit acesteia, multe din aceste meniuri arată sănătos, dar nu sunt eficiente pentru controlul greutății corporale.

Ca alternativă, Sheyla recomandă mesele cu multă proteină și un volum mai mare de mâncare, dar mai puține calorii, per ansamblu.

Nutriționistul dă exemplul unui smoothie făcut din pudră de proteină, lapte și fructe. Această opțiune poate oferi o senzație de sațietate și permite o echilibrare a caloriilor, de-a lungul zilei.

Specialista vorbește și despre schimbările mici din compoziția meselor, care ar putea avea un rol esențial, în decursul timpului.

Mâncarea considerată ca fiind sănătoasă nu ajută neapărat și la scăderea în greutate. Pentru rezultate reale, mesele trebuie să se „sincronizeze” cu nevoile organismului și obiectivul zilnic al persoanei respective cu privire la numărul de calorii.

