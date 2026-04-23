Un restaurant din Japonia a devenit viral după ce și-a servit clienții cu felii de porc „invizibile”

Un restaurant tip bufet „mănânci cât poți” din Japonia a devenit viral după ce a servit felii de porc atât de subțiri încât sunt aproape transparente. Preparatul a fost intens distribuit pe rețelele sociale, unde a generat milioane de vizualizări, reacții ironice și chiar o scuză oficială din partea companiei.

Felii de porc „invizibile” servite clienților

Lanțul japonez de restaurante Shabu-yo, cunoscut pentru conceptul de hot pot „mănânci cât poți”, a devenit subiect viral după ce imagini cu felii de porc extrem de subțiri au fost postate online.

Carnea, tăiată atât de fin încât devine aproape transparentă, a fost poreclită de internauți „carne de porc ascunsă”, însă cel mai des este descrisă simplu ca „felii invizibile”.

Reacții virale pe internet

Imaginile au strâns peste 3 milioane de vizualizări pe platforma X și au generat reacții ironice din partea utilizatorilor.

„Faptul că pot tăia felii atât de subțiri e o tehnică destul de impresionantă, într-un fel. Dacă vor atât de mult să reducă costurile, ar trebui pur și simplu să renunțe la sistemul „mănânci cât poți” de la bun început”, a comentat un utilizator. „Era cumva un porc translucid sau ceva de genul ăsta?”, a comentat un alt utilizator.

Potrivit postării originale, unul dintre „avantajele” acestor felii este că permit clienților să mănânce mai multe bucăți și să se laude ulterior cu cantitatea consumată.

Restaurantul și-a cerut scuze pentru incident

În urma atenției uriașe din mediul online, Shabu-yo a emis un mesaj oficial de scuze.

„Am constatat că, în unele magazine, carnea era servită într-o stare care nu respecta standardele de servire pe care le-am stabilit inițial. Ne cerem scuze în mod sincer clienților noștri pentru că le-am oferit un produs a cărui calitate nu a fost la înălțimea așteptărilor lor”, se arata în comunicatul transmis de restaurant, conform odditycentral.com.

Deși situația a pornit ca o curiozitate culinară, mulți utilizatori au apreciat „performanța tehnică” a felierii cărnii.

„Să fiu sincer, feliile sunt destul de impresionante. Cei care taie prosciutto și-ar dori să poată obține o grosime atât de mică fără să strice felia.”

