O companie românească va produce ROBOȚI industriali în Băicoi, Prahova. Când se deschide fabrica

Mihai Tănase
16 oct. 2025, 08:48, Economie
Foto: Facebook/Agora Robotics

Compania românească de tehnologie Simtel Team (SMTL) a anunțat că filiala sa Agora Robotics, deținută în proporție de 51%, va deschide în noiembrie prima fabrică de roboți industriali de curățenie din România, la Băicoi, Prahova, după ce și-a extins prezența internațională printr-o nouă filială în Stockholm, care va deservi întreaga regiune nordică.

Simtel Team, companie românească listată la Bursa de Valori București sub simbolul SMTL, a anunțat marți, în cadrul evenimentului „Ziua Investitorului”, că filiala sa Agora Robotics va inaugura în luna noiembrie 2025 o fabrică la Băicoi, unde vor fi produse roboții industriali de curățenie dezvoltați în ultimii ani.

„Deja avem o listă de parteneri care ne așteaptă cu soluția industrializată pentru piața din Germania, dar nu numai. Produsul nostru este pregătit să scaleze.

Luna viitoare vom deschide prima fabrică de roboți din România, trecând de la prototip la produs industrial”, a declarat Bogdan Lebu, director de marketing al Agora Robotics, scrie Economedia.ro.

De la prototip la producție industrială

Fabrica de la Băicoi va fi amenajată în cadrul unui spațiu logistic existent, extins recent de la 10.000 la 15.000 de metri pătrați.

„Nu este o fabrică mare, cum este Dacia, dar ne va permite să trecem de la producția în laborator la producția dedicată comercializării. În primul trimestru al anului viitor estimăm debutul vânzărilor pe scară largă”, a declarat Iulian Nedea, președintele Consiliului de Administrație al Simtel și unul dintre fondatori.

Anul 2025 a fost considerat momentul maturizării tehnologice a robotului, fiind consolidată arhitectura hardware și software, standardizate procesele de producție și optimizate costurile.

Roboții au fost testați timp de câteva luni în mall-uri, magazine, depozite și parcări subterane, iar soluția a fost validată comercial la târguri internaționale precum Hannover, Berlin GITEX, Automatica Munchen și INTEK Brașov.

„Anul 2026 va fi anul creșterii. Vom produce în serie, ne vom extinde pe piețele din Germania, Austria, Suedia și Luxemburg și vom atrage o finanțare de tip Serie A pentru a cuceri Europa”, a adăugat Lebu.

Compania românească care a cucerit nordul Europei

În paralel, Simtel a anunțat înființarea unei noi filiale în Stockholm, denumită Simtel Nordics, deținută integral de grup.

„Simtel Nordics va deservi toate țările nordice, în special zona de proiecte de stocare și mentenanță. Suntem în faza de formare a echipei, iar anul viitor vom deveni operaționali”, a explicat Ana Nedea, director de strategie și dezvoltare.

Până în 2031, Simtel intenționează să deschidă cel puțin două noi filiale internaționale, să atingă o cifră de afaceri de 1 miliard de lei și să mențină profitabilitatea constantă pentru filiala G-Energy Solutions (GES).

CEO-ul companiei, Mihai Tudor, a confirmat lansarea unei noi linii de business.

„Lucrăm la un nou model de business, într-o zonă complementară energiei. Ne uităm și la posibile achiziții în sectorul EPC și în domeniul rețelelor energetice”, a declarat acesta.

Potrivit lui Tudor, Simtel se concentrează pe digitalizarea rețelelor energetice, un sector cu nevoi masive de investiții.

„Rețelele actuale nu au fost gândite pentru integrarea energiei regenerabile. Este o zonă de mare interes pentru noi, fie că o dezvoltăm organic, fie anorganic”, a adăugat el.

Grupul Simtel a încheiat primele șase luni din 2025 cu venituri operaționale de 192,8 milioane de lei, în creștere cu 81% față de perioada similară din 2024. Afacerile au urcat la 190 de milioane de lei (+91%), iar profitul net a fost de 2,4 milioane de lei, în scădere temporară, deoarece majoritatea livrărilor sunt programate pentru a doua parte a anului.

Pe bursă, compania este evaluată la 472 de milioane de lei, după o creștere de 51% de la începutul anului.

„Acțiunile noastre au crescut de la 40 la 58 de lei, ceea ce reflectă încrederea investitorilor în direcția de dezvoltare a companiei”, a explicat Iulian Nedea.

Cei mai mari acționari ai Simtel sunt Iulian Nedea (21,4%), Sergiu Bazarciuc (21,1%), Radu Vilău (21,1%) și Paval Holding (7,3%).

