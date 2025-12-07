Universitatea Craiova a remizat duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu CFR Cluj, în etapa a 19-a din Superligă.

Oltenii puteau reveni pe podium în cazul unei victorii. În același timp, însă, formația gazdă este cu gândul și la meciul de joi, pe teren propriu, cu Sparta Praga, în etapa 5 din Conference League.

Filipe Coelho, pas greșit acasă! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu

Universitatea Craiova a strâns 34 de puncte, care o lasă pe locul 4 în Superliga. CFR e pe locul 11, cu 20 de puncte, la şapte puncte distanţă de locurile de play-off.

„Nu sunt mulțumit cu rezultatul, dar cu jocul da, băieții au jucat bine. Cred că este a doua oară când cel mai bun om de pe teren este portarul advers. Trebuie să continuăm să muncim la fel, să o luăm de la meci la meci.

Probleme sunt când nu creezi situații de poartă, nu a fost cazul astăzi. Trebuie să continuăm să facem asta. Am făcut un joc bun, ăsta este fotbalul. Trebuie să continuăm așa, sunt mulțumit de jucători. Uneori se întâmplă să nu poți câștiga, trebuie doar să continui să muncești.

Nu este corect că am obținut doar două puncte cu echipele din Cluj, uneori fotbalul nu este corect, dar trebuie să continuăm să muncim”, a declarat Filipe Coelho la Prima Sport.

Cum au arătat cele două distribuții?

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu (Cicâldău 76) – Samuel Teles, T. Băluţă, Mekvabishvili (Houri 85), Bancu – D. Matei (Băsceanu 85)– Al Hamlawi (Nsimba 60), Baiaram (Etim 76). Antrenor: Filipe Coelho

CFR CLUJ: Hindrich – V. Kun (Biliboc 60), Sinyan, M. Ilie, Camora (Aly Abeid 60) – Mohar, Djokovic, Emerllahu (Al. Păun 73) – Cordea, L. Munteanu, Korenica (M. Coco 61). Antrenor: Daniel Pancu

Ce meciuri se joacă luni?

Ora 17.30 Universitatea Cluj – FC Hermannstadt

Ora 20.30 FC Botoşani – FC Rapid

FCSB – Dinamo 0-0. „Ce lipsește? Nu știu, mingi pe acolo, ocazii și să se scuture plasa”