Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor

07 dec. 2025, 23:16, EXCLUSIV
Noul primar ales al Bucureștiului a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că abia așteaptă să-și intre în mandat. Va avea o abordare „colaborativă și consensuală”.

Ciucu a mai declarat: „voi veni cu proiecte atât de bine pregătite încât vor fi imposibil de respins. Voi încerca să replic coaliția de guvernare cu PSD și USR. Îi voi asculta pe primarii de sector, le voi cere ajutorul când voi avea nevoie și voi merge în sprijinul lor ori de câte ori ei vor avea nevoie”.

Ciprian Ciucu a ținut să-i mulțumească și premierului Bojan pentru că a crezut în șansa lui și l-a susținut: „imediat după exit-poll mi-a transmis – felicitări – și că e bucuros că m-a susținut, că a ales cea mai bună ofertă pentru bucureșteni. A crezut sincer că avem cea mai bună ofertă pentru electorat și că le-am arătat respect bucureștenilor”.

Ciprian Ciucu a fost ales cu aproape 35% din voturile exprimate de bucureșteni, fiind de altfel și singurul candidat care a trecut peste pragul de 30%.

