Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket

Moș Crăciun s-ar putea să întârzie anul acesta, dar nu din cauza volumului mare de cadouri, ci pentru că a intrat într-o încăierare într-un supermarket.

Cumpărătorii dintr-un supermarket din Baku (Azerbaidjan) au avut parte de un show de senzație, după ce doi „moș crăciuni” s-au luat la bătaie în zona departamentului cu fructe și legume.

Doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket

Cei doi erau îmbrăcați în costume tradiționale de sărbători. Unul purta un costum alb, sub numele de Ded Moroz, completat de plete albe. Celălalt era îmbrăcat în roșu, fiind foarte asemănător cu Moș Crăciun occidental.

Singura victima colaterală a fost un brad mic de Crăciun, după ce a suferit în timpul încăierării. Intervenția unui agent de pază a oprit escaladarea conflictului.

Ded Moroz (Дед Мороз), ce se traduce prin „Moșul Ger” sau „Bunicul Îngheț,” este personajul mitologic slavic, echivalentul rusesc al lui Moș Crăciun, care aduce cadouri copiilor la Revelion, fiind însoțit de nepoata sa, Snegurochka (Fata de Zăpadă), și călătorind cu o sanie trasă de trei cai, nu de reni, spre deosebire de Moș Crăciun.

Poartă un cojoc lung de blană, de obicei roșie, albastră sau albă, o căciulă de blană, mănuși și cizme din fetru (valenki), fiind îmbrăcat mai gros decât Moș Crăciun. Ține un baston magic cu care poate controla gerul și zăpada, spre deosebire de Moș Crăciun, care vine pe horn. Călătorește cu o sanie trasă de o „troika” (trei cai puternici), nu cu reni. Are rădăcini în folclorul slav antic, fiind inițial un spirit al iernii, „Morozko”, dar a fost integrat în sărbătorile de iarnă, în special de Revelion, după ce a fost interzis temporar în perioada sovietică.