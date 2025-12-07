Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion”
23:26
Invitat în ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a analizat discursul lui Ciprian Ciucu. Cunoscutul gazetar apreciază că textul conține cuvântul muncă în fiecare propoziție.
„Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului. El ajuns primar al Capitalei cu 7% din voturile cetățenilor Capitalei. Îți dai seama cât de reprezentativ e?”, susține Marius Tucă.
Jurnalistul consideră că discursul prim-vicepreședintelui PNL a fost unul magistral, reprezentativ pentru un edil de sector.
„Discursul lui avea cuvântul muncă la fiecare propoziție, la treabă, să mergem la muncă”, mai spune gazetarul.
