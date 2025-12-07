Prima pagină » Ai Aflat! cu Ionuț Cristache » Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului

Marius Tucă: Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului

Olga Borșcevschi
07 dec. 2025, 23:56, Ai Aflat! cu Ionuț Cristache

Invitat în ediția de duminică a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Marius Tucă a analizat discursul lui Ciprian Ciucu. Cunoscutul gazetar apreciază că textul conține cuvântul muncă în fiecare propoziție.

„Ciucu, întâiul userist al PNL-ului, a fost votat de 5% din populația Bucureștiului. El ajuns primar al Capitalei cu 7% din voturile cetățenilor Capitalei. Îți dai seama cât de reprezentativ e?”, susține Marius Tucă.

Jurnalistul consideră că discursul prim-vicepreședintelui PNL a fost unul magistral, reprezentativ pentru un edil de sector.

„Discursul lui avea cuvântul muncă la fiecare propoziție, la treabă, să mergem la muncă”, mai spune gazetarul.

Vezi emisiunea integral:

Recomandarea video

Citește și

ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion”
23:26
Marius Tucă explică de ce depinde viitorul politic al Ancăi Alexandrescu: „Ține de relația ei cu George Simion”
ACTUALITATE Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
23:03
Victor Ponta: „PSD ar trebui să dea afară USR-ul din coaliție sau să plece ei”
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
22:42
Ponta umilește USR după ce Drulă a luat locul patru la alegeri: Ei conduc toată România pentru că ceilalți 90% sunt fricoși
VIDEO Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu
22:34
Mirel Palada: Băluță a pierdut alegerile pentru că Anca Alexandrescu a luat mai multe voturi de la el decât a luat Drulă de la Ciucu
VIDEO Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e
22:08
Ion Cristoiu: În strategia noastră, Nicușor Dan a trecut Rusia dușman. În strategia americană nu mai e
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid
22:00
Ion Cristoiu: Cel mai mare perdant al alegerilor pentru primăria București este PSD-ul, pentru că înaintea lui este un alt partid
Mediafax
Marele pierzător al acestor alegeri
Digi24
George Simion: „Democrația a fost călcată în picioare”. Reacția liderului AUR după închiderea urnelor
Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu, învăluită în mister! Semnul care a stârnit îngrijorare în rândul celor care o cunosc
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
EXIT-POLL Alegeri Primăria București 2025. CURS: Ciucu 32,7% Băluță 26,3% Alexandrescu 20,2% Drulă 12,8%. INSCOP: Ciucu: 31,7%, Băluță 26,1%, Alexandrescu 21,1%
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
AUR a recunoscut că Anca Alexandrescu a pierdut alegerile. Ce a spus Simion despre relația cu Georgescu
Cancan.ro
Motivul real pentru care Mirabela Grădinaru nu a votat. Răspunsul BIZAR oferit de Nicușor Dan
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Averea celor mai bogați oameni din lume a ajuns la un nou record istoric în 2025
ULTIMA ORĂ Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului la alegerile de la Primăria Capitalei: „Un scor de 20% nu ne satisface”
00:51
Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului la alegerile de la Primăria Capitalei: „Un scor de 20% nu ne satisface”
BREAKING NEWS Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul
00:35
Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul
SPORT Locul 9 pentru TRICOLORE la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se poate face cu edițiile precedente
23:25
Locul 9 pentru TRICOLORE la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se poate face cu edițiile precedente
EXTERNE Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
23:23
Imagini demne de cascadorii râsului: doi Moși Crăciun s-au luat la bătaie într-un supermarket
EXCLUSIV Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
23:16
Ciprian Ciucu, pentru Gândul: Voi fi un primar consensual și colaborativ/ Voi încerca să replic coaliția de guvernare și în plan local, cu PSD și USR/ Bolojan e bucuros că am oferit cea mai bună ofertă electoratului și că am arătat respect bucureștenilor
SPORT Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga
23:12
Filipe Coelho, pas greșit ACASĂ! Universitatea Craiova nu poate trece de trupa lui Daniel Pancu în Superliga

Cele mai noi