Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul

Anca Alexandrescu este marea surpriză a alegerilor la primăria Capitalei. A obținut un scor de aproximativ 22% și a fost votată Primar al Capitalei de aproape 130.000 de bucureșteni. Astfel, candidata independentă susținută de AUR – s-a clasat pe locul 2, depășind PSD și USR.

După rezultate oficiale transmise de Autoritatea Electorală Permanentă, Anca Alexandrescu a transmis un mesaj votanților săi, prin intermediul Facebook.

Gândul prezintă parcursul profesional al candidatei care a dovedit că majoritatea sondajelor de opinie s-au înșelat.

Ea are o biografie care nu începe în administrație, ci în laboratoarele de comunicare ale puterii politice. În ultimii 20 de ani, drumul ei profesional a fost sinonim cu proximitatea față de cei mai influenți oameni din stat. A lucrat în Guvern, în Administrația Prezidențială, în companii strategice și, mai târziu, a devenit o voce mediatică extrem de vizibilă.

Copilărie și studii

Născută în 1972, Anca Alexandrescu provine dintr-o familie cu tradiție în presă și comunicare. Tatăl ei, Horia Alexandrescu, a fost unul dintre cei mai cunoscuți gazetari post-revoluționari. Chiar el spunea, cu mândire:

„Fata mea a făcut Jurnalismul, Dreptul și Științele Politice. Toate la stat. Niciuna cu pile.”

Anca a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică, instituție fondată cu sprijinul Fundației Soros, unde generația ei învăța meserie din primul manual modern de presă adus în România. Primele articole le scrie la Evenimentul Zilei, apoi la Ziarul Ziua, publicații cu tiraje de un milion de exemplare.

Timp de trei ani, a lucrat și în cadrul Primăriei Generale, pe un post de consilier personal pe probleme de comunicare si mass media.

Intrarea în politică – purtător de cuvânt la doar 24 de ani

Ascensiunea ei în politică se produce rapid. În 1996, la doar 24 de ani, devine purtătoare de cuvânt a PDSR în campania pentru alegerile locale.

Apoi, urmează o carieră complet ancorată în comunicarea politică:

consilier al președintelui Camerei Deputaților

director de comunicare în campaniile lui Adrian Năstase

director de comunicare în campania lui Sorin Oprescu

consilier de stat în guvernul Ponta

secretar de stat în Cancelaria premierului

consilier de stat pe comunicare pentru Guvernul României

membru în Consiliul de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare

consilier al primarului Sorin Oprescu

director PR la Rompetrol/KMG, după plecarea lui Liviu Dragnea din fruntea PSD

„Creierul de comunicare” al lui Liviu Dragnea și apoi al Vioricăi Dăncilă

Unul dintre cele mai controversate episoade din cariera Ancăi Alexandrescu este parteneriatul cu Liviu Dragnea. Ani la rând s-a aflat în centrul echipei lui de comunicare și l-a urmat aproape la fiecare apariție publică. După prăbușirea lui Dragnea, trece în tabăra Vioricăi Dăncilă și îi devine consilier.

În 2020, este jurnalista care obține primul interviu cu Liviu Dragnea din spatele gratiilor, un moment intens discutat în presă.

Realitatea Plus, „Culisele Statului Paralel” și virajul spre zona suveranistă

În ultimii ani, Anca Alexandrescu devine figura centrală de la Realitatea Plus, unde moderează emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Formatul îi consolidează imaginea de jurnalist-combatant, anti-sistem.

În această perioadă se apropie tot mai mult de zona suveranistă:

îl susține public pe Călin Georgescu

se aliniază cu George Simion în turul doi al prezidențialelor din 2025

participă la mitingurile pro-Georgescu

Viața personală

Viața privată a Ancăi Alexandrescu a atras și ea atenția presei:

primul mariaj, cu Dan Andronic, se încheie rapid;

al doilea soț, Adrian Diță (fost președinte ANCOM), este tatăl gemenilor ei;

după divorț, are o relație publică cu Mihai Fifor, ministru PSD;

după 2018, își păstrează viața personală departe de presă.

Candidatura pentru Primăria Capitalei

În decembrie anul trecut, Anca Alexandrescu și-a anunțat inițial intenția de a candida pentru funcția de președinte al României. Scenariul era valabil doar în cazul în care Călin Georgescu ar fi renunțat la candidatură, iar Victor Ponta s-ar fi înscris în cursă.

„Anunț public că dacă Călin Georgescu nu va candida și dacă Victor Ponta își va depune candidatura, mi-o voi depune și eu. De ce nu? Pentru că mă lupt cu acest sistem de atâția ani de zile”, declara ea.

Aproape un an mai târziu, în luna octombrie 2025, Anca Alexandrescu își anunță oficial candidatura, de data aceasta pentru Primăria Capitalei.

„Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer, aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”.

Și-a construit programul de campanie pe sloganul „Fac dreptate pentru București”. Promite o reorganizare completă a transportului din Capitală, fuziunea ELCEN–Termoenergetica într-o singură companie municipală, reducerea poluării și transformarea deșeurilor în resurse și un model nou de locuire accesibilă.

Principalii candidați împotriva cărora s-a luptat în cursa pentru Primăria Capitalei au fost Daniel Băluță (PSD), Ciprian Ciucu (PNL) și Cătălin Drulă (USR).

