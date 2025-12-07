Anca Alexandrescu, revelația alegerilor, care s-a clasat pe locul 2: „Este doar începutul!” Secretele celei care a îngenuncheat PSD-ul

Anca Alexandrescu este marea surpriză a alegerilor la primăria Capitalei. A obținut un scor de aproximativ 22% și a fost votată Primar al Capitalei de aproape 130.000 de bucureșteni. Astfel, candidata independentă susținută de AUR – s-a clasat pe locul 2, depășind PSD și USR.
După rezultate oficiale transmise de Autoritatea Electorală Permanentă, Anca Alexandrescu a transmis un mesaj votanților săi, prin intermediul Facebook.
Ea are o biografie care nu începe în administrație, ci în laboratoarele de comunicare ale puterii politice. În ultimii 20 de ani, drumul ei profesional a fost sinonim cu proximitatea față de cei mai influenți oameni din stat. A lucrat în Guvern, în Administrația Prezidențială, în companii strategice și, mai târziu, a devenit o voce mediatică extrem de vizibilă.
Născută în 1972, Anca Alexandrescu provine dintr-o familie cu tradiție în presă și comunicare. Tatăl ei, Horia Alexandrescu, a fost unul dintre cei mai cunoscuți gazetari post-revoluționari. Chiar el spunea, cu mândire:
„Fata mea a făcut Jurnalismul, Dreptul și Științele Politice. Toate la stat. Niciuna cu pile.”
Anca a absolvit Școala Superioară de Jurnalistică, instituție fondată cu sprijinul Fundației Soros, unde generația ei învăța meserie din primul manual modern de presă adus în România. Primele articole le scrie la Evenimentul Zilei, apoi la Ziarul Ziua, publicații cu tiraje de un milion de exemplare.
Timp de trei ani, a lucrat și în cadrul Primăriei Generale, pe un post de consilier personal pe probleme de comunicare si mass media.
Ascensiunea ei în politică se produce rapid. În 1996, la doar 24 de ani, devine purtătoare de cuvânt a PDSR în campania pentru alegerile locale.
Apoi, urmează o carieră complet ancorată în comunicarea politică:
Unul dintre cele mai controversate episoade din cariera Ancăi Alexandrescu este parteneriatul cu Liviu Dragnea. Ani la rând s-a aflat în centrul echipei lui de comunicare și l-a urmat aproape la fiecare apariție publică. După prăbușirea lui Dragnea, trece în tabăra Vioricăi Dăncilă și îi devine consilier.
În 2020, este jurnalista care obține primul interviu cu Liviu Dragnea din spatele gratiilor, un moment intens discutat în presă.
În ultimii ani, Anca Alexandrescu devine figura centrală de la Realitatea Plus, unde moderează emisiunea „Culisele Statului Paralel”. Formatul îi consolidează imaginea de jurnalist-combatant, anti-sistem.
În această perioadă se apropie tot mai mult de zona suveranistă:
Viața privată a Ancăi Alexandrescu a atras și ea atenția presei:
În decembrie anul trecut, Anca Alexandrescu și-a anunțat inițial intenția de a candida pentru funcția de președinte al României. Scenariul era valabil doar în cazul în care Călin Georgescu ar fi renunțat la candidatură, iar Victor Ponta s-ar fi înscris în cursă.
„Anunț public că dacă Călin Georgescu nu va candida și dacă Victor Ponta își va depune candidatura, mi-o voi depune și eu. De ce nu? Pentru că mă lupt cu acest sistem de atâția ani de zile”, declara ea.
Aproape un an mai târziu, în luna octombrie 2025, Anca Alexandrescu își anunță oficial candidatura, de data aceasta pentru Primăria Capitalei.
„Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei (…) A fost o decizie grea pentru că vă spun sincer, aveam o viață foarte liniștită. Mai am o ambiție: să demonstrez că România și Capitala ei poate să ajungă pe buzele tuturor și pentru lucruri bune, nu numai pentru lucruri rele”.
Și-a construit programul de campanie pe sloganul „Fac dreptate pentru București”. Promite o reorganizare completă a transportului din Capitală, fuziunea ELCEN–Termoenergetica într-o singură companie municipală, reducerea poluării și transformarea deșeurilor în resurse și un model nou de locuire accesibilă.
