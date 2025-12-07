Prima pagină » Sport » Locul 9 pentru TRICOLORE la Mondialul de handbal feminin! Ce comparație se poate face cu edițiile precedente

07 dec. 2025, 23:25, Sport
Reprezentativa de handbal feminin a României a terminat pe locul 9 la Campionatul Mondial din Olanda și Germania, după ce a învins Elveția cu scorul de 36-24 (18-9).

Partida s-a disputat duminică seara, la Rotterdam, în ultimul său meci din Grupa principală 1.

România a înregistrat patru victorii și două eșecuri la acest turneu final, aceasta fiind cea mai bună clasare a tricolorelor la ultimele cinci ediții, după 10 în 2017, 12 în 2019 și 2023 și 13 în 2021.

Rezultatele complete ale noastre au fost: 33-24 cu Croaţia, 31-27 cu Japonia şi 31-39 cu Danemarca – grupa preliminară A; 29-34 cu Ungaria, 37-17 cu Senegal şi 36-24 cu Elveţia – grupa principală II.

Sorina Grozav a reușit să marcheze de cele mai multe ori, bifând 46 de reușite în 6 partide.

Meciul cu Elveția a fost la discreția tricolorelor, nepunându-se niciodată problema învingătoarei.

Lorena-Gabriela Ostase a marcat 8 goluri, Sorina-Maria Grozav 6, Alexandra Gabriela Dumitrașcu 4, Ioana-Rebeca Necula 3, Cristina Laslo 3, Alicia-Maria Gogîrlă 3, Mihaela Andreea Mihai 2, Sonia-Mariana Seraficeanu 2, Elena Roșu 2, Sonia Vasiliu 1, Alisia Lorena Boiciuc 1, Asma Elghaoui 1.

România se poate lăuda cu patru medalii: aur (1962), argint (1973, 2005) şi bronz (2015). Cea mai slabă clasare a fost în 2001, locul 17. Naţionala României este singura din lume care a participat la toate ediţiile CM, cea din 2025 fiind a 27-a.

Ce spune Ovidiu Mihăilă

„Este o poveste pe care am spus-o de când am venit. Am venit să ajutăm, tot ce se făcea la echipa mare făceam și la tineret. Am o legătură strânsă cu toți cei de aici. Le mulțumesc tuturor celor din staff pentru că au fost aici!

Un grup foarte frumos care ne-a sprijinit în momentele grele. Ne-au ajutat să păstrăm fetele sănătoase după o competiție de nivel ridicat.

Rămâne la decizia Federației Române de Handbal. În momentul de față, atât am reușit. Vom vedea acasă, în perioada următoare, ce se va decide. Eu îmi doresc să continui această poveste, alături de aceste fete deosebite. Dar vedem ce se va întâmpla în viitor!”, a recunoscut selecționerul Ovidiu Mihăilă.

Mediafax
Cele mai noi