Sorin Grindeanu recunoaște înfrângerea PSD-ului la alegerile de la Primăria Capitalei: "Un scor de 20% nu ne satisface"

Sorin Grindeanu, președintele PSD, a transmis un mesaj, la sediul partidului, după ce liberalul Ciprian Ciucu a devenit primarul Bucureștiului. Candidatul social-democraților, Daniel Băluță, considerat favorit în cursa electorală, s-a clasat abia pe a treia poziție, cu 20% din voturi. Acesta a fost devansat de Anca Alexandrescu, candidata susținută de AUR, care a obținut 22%.

„Dați-mi voie prin a începe să-l felicit pe marcel Ciolacu 52% un rezultata foarte bun, care arată că PSD continuă să conducă. Nu pot să trec așa repede Marcel a avut candidat cpmun PNL-USR care a aluat 19%. Îl felicit pe Ciprian Ciucu pentru victoria de la București.

Îl gfelicit pe Bălușă că a dus o campanie corectă, atttudinea sa a fost una corectă. Bucureștenii au decis și Ciprian Ciucu este noul primar general. Îi urez succes. Îi felicit pe ceilalți pe 11 din 12 primari care au câștigat alegeri. Și pe colegii din Maramureș au câtigat două comune de la PNL. Sunt lucruri pe care noi astăzi pot spune că le-am bifat la plus.

Rămâne chestiunea de București unde avem un scor politic de 20% pe urbanul mare. Dați-mi voie să-l felicit pe Daniel pentru campanie pentru muncă, pentru echipa pe care a condus-o la București”, a transmis Grindeanu.

Sorin Grindeanu, despre rezultatul obținut de Anca Alexandrescu: „Din 14 UAT-uri, PSD a câștigat în 12 locuri”

Sorin Grindeanu a fost întrebat de jurnaliștii prezenți, cu privire la diferența de 8.000 de voturi între candidata AUR, Anca Alexandrescu, și candidatul PSD, Daniel Băluță.

„Eu consider faptul că este o înfrângere. E un scor undeva peste 20%, 20,5%, un scor care poate să însemne o bază bună de pornire de construcție. Iar Daniel poate să facă asta, ca președinte al PSD București”, a transmis Sorin Grindeanu.

„Eu cred că coaliția trebuie să meargă mai departe. Eu n-am văzut nici cea mai mică comună din țara asta câștigată de AUR. N-am văzut nimic câștigat de USR. Din 14 UAT-uri, PSD a câștigat în 12 locuri, PNL în două”, a precizat Grindeanu.

Sorin Grindeanu: „Un scor politic de 20% nu ne satisface”

„Noi suntem sub impresia acestui scor din București, un scor politic de 20% nu ne satisface. PSD nu a condus Bucureștiul. Din 14 locuri unde au fost alegeri noi am condus în șapte, acum suntem în 12 din 14.

Cei care au avut Bucureștiul sunt cei de la USR, principala forță politică. Nu doar noi suntem cei care trebuie să facă o evaluare, dar și alții”, a mai adăugat Grindeanu.

Demisia Dianei Buzoianu: „Trebuie să vină la „Ora Premierului”. Vom lua o poziție apropo de dânsa”

Trebuie să vina la „Ora Guvernului”. Ar face bine să explice lucrurile. Am văzut că se caută vinovați. E bine să explici de ce iei sau nu iei anumite decizii. În funcție de ce va spune vom lua și noi o poziție apropo de dânsa.

„Începând din vară, s-au tot făcut măsurători, iar Băluță a fost acolo, în topul preferințelor. Nu bate niciun fel de sondaj din ultimlele șase luni cu ceea ce par a fi rezultatele. Pe ultimele zile de campanie au fost niște mutații. Este vorba de tactică”.

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă consideră că a picat testul ca președinte de partid. Liderul PSD a afirmat:

„Dacă am fi pierdut și CJ Buzău și măcar jumătate din localitățile pe care le aveam da, aș fi spus acest lucru. Noi am câștigat în plus 5 UAT-uri. Nu am câștigat Bucureștiul, dar nici nu l-am avut”

Ruptura coaliției. Scenariul în care PSD rămâne la guvernare doar dacă USR nu va face parte din coaliție

„O să vedem o să facem o analiză. O să vedem ce înseamnă actul de guvernare”

Grindeanu a subliniat că PSD nu susține reducerea de 10% a cheltuielilor din administrație.

„PSD nu susține asta. Înseamnă că Bolojan nu ne vrea la guvernare”, a declarat Sorin Grindeanu.

Ce înseamnă victoria AUR pentru PSD: „Ne vedem de drumul nostru”