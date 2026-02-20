Prima pagină » Economie » Cel mai celebru lanț de pizzerii din România închide 7 restaurante. Care sunt motivele invocate de patroni

Cel mai celebru lanț de pizzerii din România închide 7 restaurante. Care sunt motivele invocate de patroni

20 feb. 2026, 10:37, Economie
Cel mai celebru lanț de pizzerii din România închide 7 restaurante. Care sunt motivele invocate de patroni
Cum să prepari pizza în 15 minute / sursă foto: Shutterstock

Șapte restaurante Pizza Hut ale Sphera Franchise Group, operate prin subsidiara American Restaurant System, vor fi închise. Măsura vine pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului, anunță reprezentanții grupului.

Această măsură este aplicată într-un context economic mai dificil, marcat de o serie de factori care pot dezechilibra bugetul. Închiderea celor șapte restaurante Pizza Hut are loc pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului. Reprezentanții susțin că este o măsură ce face parte dintr-un proces de eficientizare a rețelei la scară mai largă, arată Ziarul Financiar.

„Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”, se arată într-un raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.

Șapte restaurante Pizza Hut se vor închide pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului

Șapte restaurante Pizza Hut se vor închide / foto: Shutterstock

Reprezentanții companiei arată că, deși rezultatele financiare au evoluat favorabil în primul semestru din 2025, schimbarea contextului economic a pus presiune pe costuri și a diminuat marjele operaționale.

„Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuţie cumulată negativă semnificativă la nivel de EBITDA. Grupul estimează că cererea existentă va fi acoperită prin unităţi operaţionale din reţea, fără impact semnificativ asupra accesului clienţilor la produsele şi serviciile Pizza Hut”, arată raportul.

Date aferente anului 2025

  • În primele 9 luni ale anului 2025, au fost cumulate vânzări totale de 1,15 mld. lei ale operatorului în sistem de franciză al restaurantelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell.
  • A fost marcată, astfel, o creştere cu 0,7%, respectiv un profit net de 42,8 mil. lei, în scădere cu 40%.
  • Profitul net a scăzut pe fondul cheltuielilor de exploatare ridicate (îndeosebi cele salariale), al stagnării vânzărilor pe piaţa principală (România) și al comportamentului temperat de consum. De asemenea, a contribuit la această diminuare a profitului și intensificarea concurenţei în segmentul restaurantelor cu servire rapidă.
  • În ultimele 12 luni, acțiunile grupului sunt pe minus cu 4,7%.
  • În 2026, acțiunile se află pe +4,8%, la o capitalizare de 1,5 mld. lei.

„Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group”, mai reiese din raport.

Autorul recomandă:

sursă foto: captură video Youtube – Pizza Hut Romania / Shutterstock

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”
23:56, 16 Feb 2026
Sorin Grindeanu anunță reducerea taxelor locale: „Există mari șanse ca aceste impozite locale să fie reduse”
ECONOMIE Propunerile unui fost ministru de finanțe pentru relansarea economiei: sprijin direct pentru 3 milioane de români
15:27, 15 Feb 2026
Propunerile unui fost ministru de finanțe pentru relansarea economiei: sprijin direct pentru 3 milioane de români
ECONOMIE Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
06:36, 14 Feb 2026
Lovitură pentru Ilie Bolojan. Agenția de rating Fitch menține România aproape de „junk”, deşi deficitul a scăzut. Economia scade
STATISTICĂ Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
11:32, 12 Feb 2026
Câştigul salarial mediu net a ajuns la la 5.914 lei, în decembrie 2025. S-a înregistrat o creștere cu 5,3%, arată INS
ECONOMIE Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
08:24, 12 Feb 2026
Supermarketul în care 1 kg de roșii românești costă 58 lei. Reacția APC România
ECONOMIE Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
14:54, 11 Feb 2026
Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Adevarul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat întreținut de guvernanți”
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Click
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Digi24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Cancan.ro
Temutul Ghenosu, reținut de DIICOT! Ce acuzații i se aduc interlopului 😲
Ce se întâmplă doctore
Imaginea cu care Christina Ich a împărțit internetul în două. Poza care a stârnit controverse! A renunțat complet la haine
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia extinde producția în afara României. Un nou model va fi produs în Turcia
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce ne place mirosul de ploaie?
CONTROVERSĂ Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
11:22
Remarca controversată a lui Trump despre liderul Paraguayului: „Ce tânăr chipeș! Nu îmi plac bărbații tineri și frumoși, dar îmi plac femeile”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
FLASH NEWS Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
11:01
Gabriela Firea a cerut în Parlamentul European un buget de 20 de miliarde de euro pentru copiii afectați de sărăcie
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
POLITICĂ Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart
10:57
Merz intră în cursa pentru un nou mandat la șefia CDU. Angela Merkel, invitată de onoare la Congresul decisiv de la Stuttgart

Cele mai noi

Trimite acest link pe