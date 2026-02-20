Cel mai celebru lanț de pizzerii din România închide 7 restaurante. Care sunt motivele invocate de patroni

Șapte restaurante Pizza Hut ale Sphera Franchise Group, operate prin subsidiara American Restaurant System, vor fi închise. Măsura vine pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al încetinirii consumului, anunță reprezentanții grupului.

Această măsură este aplicată într-un context economic mai dificil, marcat de o serie de factori care pot dezechilibra bugetul. Închiderea celor șapte restaurante Pizza Hut are loc pe fondul presiunilor din energie, majorării TVA şi al temperării consumului. Reprezentanții susțin că este o măsură ce face parte dintr-un proces de eficientizare a rețelei la scară mai largă, arată Ziarul Financiar.

„Decizia are la bază evoluţia contextului economic şi de consum, marcat, începând cu iulie 2025, de liberalizarea şi creşterea preţurilor pe piaţa de energie, adoptarea de noi măsuri fiscale, creşterea cotei de TVA, precum şi de o încetinire a consumului privat, prin adoptarea unui comportament mai prudent în noile condiţii economice”, se arată într-un raport publicat la Bursa de Valori Bucureşti.

Reprezentanții companiei arată că, deși rezultatele financiare au evoluat favorabil în primul semestru din 2025, schimbarea contextului economic a pus presiune pe costuri și a diminuat marjele operaționale.

„Restaurantele care urmează să fie închise au avut o contribuţie cumulată negativă semnificativă la nivel de EBITDA. Grupul estimează că cererea existentă va fi acoperită prin unităţi operaţionale din reţea, fără impact semnificativ asupra accesului clienţilor la produsele şi serviciile Pizza Hut”, arată raportul.

Date aferente anului 2025

În primele 9 luni ale anului 2025, au fost cumulate vânzări totale de 1,15 mld. lei ale operatorului în sistem de franciză al restaurantelor KFC, Pizza Hut şi Taco Bell.

A fost marcată, astfel, o creştere cu 0,7%, respectiv un profit net de 42,8 mil. lei, în scădere cu 40%.

Profitul net a scăzut pe fondul cheltuielilor de exploatare ridicate (îndeosebi cele salariale), al stagnării vânzărilor pe piaţa principală (România) și al comportamentului temperat de consum. De asemenea, a contribuit la această diminuare a profitului și intensificarea concurenţei în segmentul restaurantelor cu servire rapidă.

În ultimele 12 luni, acțiunile grupului sunt pe minus cu 4,7%.

În 2026, acțiunile se află pe +4,8%, la o capitalizare de 1,5 mld. lei.

„Grupul urmăreşte ca eficientizarea reţelei de restaurante să aibă un impact cât mai redus asupra angajaţilor, pentru care vor fi oferite opţiuni de relocare în cadrul reţelei Sphera Franchise Group”, mai reiese din raport.

sursă foto: captură video Youtube – Pizza Hut Romania / Shutterstock