21 feb. 2026, 11:55, Actualitate
Peste 100 de persoane blocate în mașini pe drumuri, din cauza zăpezii. Autoritățile intervin de urgență
Confrom informării publicate, sâmbătă, de IGSU, pompierii, dar și polițiștii intervin în ajutorul cetățenilor afectați de vremea rea, în contextul codului galben de polei, viscol și ninsori. Astfel, sâmbătă dimineața, peste 100 de persoane au rămas în mașini blocate pe drumuri în toată țara, scrie Mediafax.

Pompierii intervin în 8 județe, Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova, dar și în Municipiul București , unde 58 de mașini cu aproximativ 106 persoane sunt blocate din cauza zăpezii depuse pe carosabil. Persoanele blocate în mașini nu au solicitat îngrijiri medicale.

Conform IGSU, nu au fost semnalate urgențe la care echipajele de intervenție să nu poată ajunge.

„La această oră, nu sunt autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile”, transmit pompierii.

În județele Dâmbovița, Prahova și Teleorman au fost înregistrate avarii la alimentarea cu energie electrică în 23 localități, iar un număr de 3.949 de cetățeni au fost afectați.

În ce privește rețeaua de drumuri, traficul rutier este închis pe 3 tronsoane de drum național, unul între județele Brăila și Ialomița, dar și un altul între județele Ilfov și Călărași, dar și un tronson de drum din județul Ialomița.

În județele Brăila, Buzău, Călărași, Giurgiu, Ialomița, Ilfov, Prahova și Teleorman, 21 de tronsoane de drum sunt închise.

Traficul este restricționat pentru autovehiculele cu masa maximă totală mai mare de 3,5 tone pe 3 tronsoane de drum national, între județele Brăila și Ialomița, între Ialomița și Buzău, precum și între Ialomița și Prahova.

Pe două tronsoane de drum național, în județul Călărași, au fost impuse restricții pentru autovehiculele cu masă mai mare de 7.5 tone.

Cât privește traficul aerian, pe Aeroportul Internațional ”Mihail Kogălniceanu” Constanța o pistă a fost închisă sâmbătă dimineață, în intre orele 7:10 – 11:00 din cauza gheții și poleiului de pe pistă.

Referitor la traficul naval, în județul Constanța, manevrele au fost suspendate în toate porturile maritime, iar în județul Tulcea, manevrele au fost suspendate în Bara Sulina.

„Structurile operative ale Ministerului Afacerilor Interne sunt mobilizate și acționează integrat pentru a asigura un răspuns coordonat și eficient. Situația este monitorizată permanent, iar forțele din teren intervin în dinamică, în funcție de evoluția operativă. Recomandăm cetățenilor să se informeze din surse oficiale și să evite deplasările în zonele afectate dacă nu sunt absolut necesare”, au transmis pompierii IGSU.

Cod galben de ninsori în București și alte 17 județe din țară. Viscolul a smuls copacii din rădăcini, iar mai multe autoturisme au fost avariate

