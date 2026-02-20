Prima pagină » Actualitate » Categoriile de români care ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Ce arată un nou proiect de ordonanță de urgență

20 feb. 2026, 12:52, Actualitate
Anumite categorii de români ar putea avea posibilitatea să primească 1.000-1.250 de lei în plus la salariu. Un nou proiect de ordonanță de urgență conține așa-zisa primă de stabilitate de la stat. Practică, este o prevedere prin intermediul căreia unii dintre cetățeni pot beneficia de un sprijin financiar.

O nouă prevedere a unui proiect de ordonanță de urgență arată că anumite categorii de români ar putea să beneficieze de un ajutor financiar. Practic, ar putea lua 1.000-1.250 de lei în plus la salariu, bani proveniți din partea statului. O astfel de prevedere vizează, în primul rând, categoria de tineri cu vârste cuprinse între 16 și 30 de ani.

Astfel de sume ar putea fi oferite în cazul tinerilor care nu lucrează, nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu urmează cursuri de calificare în acest moment. De altfel, prevederea conține și categoria persoanelor șomere care au vârstele cuprinse între 45 și 50 de ani, scrie Observatornews.ro.

Ajutor financiar pentru anumite categorii de români / foto: Shutterstock

Bani de la stat pentru mamele cu cel puțin 3 copii în întreținere

O altă categorie de persoane care ar putea să beneficieze de prevedere este reprezentată de mamele care au cel puțin 3 copii în întreținere. De asemenea, pe listă se află și cetățenii care au fost condamnați la închisoare cu executare și care au ispășit pedeapsa.

Astfel de măsuri au scopul de a încuraja includerea pe piața muncii a persoanelor care aparțin categoriilor vulnerabile. De altfel, acești bani ar putea fi acordați sub formă de subvenție (circa 27.000 lei în 2 ani). Însă, există o condiție către angajatori, și anume ca aceste contracte de muncă să aibă perioadă nedeterminată. Pe lângă salariu, persoanele care se încadrează în aceste categorii pot primi câte 1.000 de lei în plus, în primul an. Apoi, pe lângă salariu, în al doilea an, mai pot primi câte 1.250 de lei.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ

