CALENDARUL anului universitar 2025-2026. Când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor la principalele universități din România

Noul an universitar 2025-2026 începe la sfârșitul lunii septembrie pentru majoritatea universităților din România. Calendarul academic diferă ușor între instituțiile de stat și cele private, fiecare stabilind propriile perioade pentru cursuri și vacanțe.

La începutul anului universitar 2025-2026, majoritatea studenților din România vor începe cursurile în ultima săptămână a lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie, în funcție de universitate.

Universitățile de stat respectă, în general, structura standard a anului academic, în timp ce instituțiile private pot începe cu aproximativ o săptămână mai devreme sau mai târziu, conform regulamentelor interne.

Iată când încep cursurile și care sunt datele vacanțelor pentru principalele universități din țară:

Universitatea din București (UB): cursurile încep pe 1 octombrie 2025, primul semestru fiind programat între 1.10.2025 – 23.12.2025.

Vacanța de iarnă va avea loc între 24.12.2025 – 04.01.2026, cu zi liberă și de Ziua Națională a României, potrivit Digi24.

Universitatea Politehnica București (UNSTPB): cursurile încep pe 29 septembrie 2025, primul semestru se desfășoară între 29.09.2025 – 19.12.2025, iar vacanța de iarnă este programată între 20.12.2025 – 11.01.2026.

Universitatea Politehnica Timișoara (UPT): pentru toți anii de studiu, cursurile încep pe 29 septembrie 2025. Primul semestru se încheie pe 19.12.2025, iar vacanța de iarnă va avea loc între 22.12.2025 – 11.01.2026.

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca (UBB): pregătirea anului universitar are loc între 25-26 septembrie 2025, iar cursurile încep pe 29 septembrie 2025. Vacanța de iarnă este programată între 22.12.2025 – 04.01.2026.

Universitatea „Transilvania” Brașov (UNITBV): cursurile încep pe 1 octombrie 2025, iar vacanța de iarnă se desfășoară între 22.12.2025 – 04.01.2026.

Universitatea de Vest Timișoara (UVT): săptămâna de inițiere „Bun venit la UVT” se desfășoară între 22-28 septembrie 2025, festivitatea de deschidere pe 26 septembrie 2025, iar cursurile încep pe 29 septembrie 2025. Vacanța de iarnă este între 20.12.2025 – 07.01.2026.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași (UAIC): cursurile încep pe 29 septembrie 2025, primul semestru se încheie pe 21.12.2025, iar vacanța de iarnă este între 22.12.2025 – 04.01.2026.

Universitatea din Oradea (UO): cursurile încep pe 1 octombrie 2025, primul semestru durează până pe 23.12.2025, iar vacanța de iarnă va fi între 24.12.2025 – 04.01.2026.

Universitatea „Ovidius” Constanța (UOC): cursurile încep pe 29 septembrie 2025, primul semestru se încheie pe 21.12.2025, iar vacanța de iarnă este programată între 22.12.2025 – 11.01.2026.

Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (ULBS): cursurile încep pe 1 octombrie 2025, iar vacanța de iarnă este între 23.12.2025 – 05.01.2026.