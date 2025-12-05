„Povești din Cartierul Primăverii”, o carte scrisă de Lavinia Betea – istoric și profesor de psihologie socială – va avea lansarea sâmbătă, 6 decembrie, ora 16:00, la Standul Corint de la Gaudeamus. Este o ediția nouă și adăugită a unui volum esențial pentru înțelegerea puterii în România comunistă.

Fața nevăzută a puterii comuniste și cartierul-simbol al secretomaniei

La eveniment vor participa John Florescu – jurnalist american, producător și regizor, Dan Constantin jurnalist și președinte UZPR, Florin-Răzvan Mihai – istoric, coordonator „Corint Istorie Autori Români.” Dezbaterea va fi moderată de Simona Preda, istoric și brand manager Editura Corint

Volumul Laviniei Betea revine într-o versiune extinsă, cu mărturii rare și acces direct la istoria unui cartier devenit simbol al secretomaniei puterii comuniste din România secolului XX.

„Povești din Cartierul Primăverii” aduce în circulație o arhivă orală rară: confesiuni ale unor oameni care au reprezentat puterea comunistă, au trăit în familiile liderilor sau în proximitatea lor directă. Volumul reunește trei tipuri de martori:

Foști demnitari:

Gheorghe Gaston Marin – fost șef al planificării de stat

Paul Niculescu-Mizil – fost șef al Secției Propagandă a CC al PCR

Dumitru Popescu – fost șef al Consiliului Culturii și Educației Socialiste și rector al Academiei „ Ștefan Gheorghiu”

Ion St ănescu – fost șef al Securității

Constantin Olteanu – fost secretar al CC responsabil cu propaganda și relațiile internaționale

Ion Stoian – ultimul ministru de Externe communist

Apropia ți ai nucleului de putere

Paul Sfetcu – șeful de cabinet al lui Gheorghiu-Dej

Sorin Toma – fost redactor- șef al ziarului „Sc ânteia”

Maria Manolescu-Chivu – v ăduva lui Chivu Stoica

Fii, fiice și nepoți ai liderilor politici

Mândra Gheorghiu – nepoata lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Ș tefan Sârbu – nepotul lui Ștefan Foriș

Ion Filimon Sârbu – fiul logodnicei lui Gheorghiu-Dej

Tatiana Br ătescu – fiica lui Marcel și a Anei Pauker

Valeriu Petrescu – fiul lui Dumitru Petrescu-Grivi ța

Ioana Constantin – fiica adoptiv ă a lui Gheorghe Pintilie ( Pantiușa )

Andrei Lupu – fiul lui Petre Lupu

Ilinca și Gheorghe Preoteasa – urma șii lui Grigore Preoteasa

Dialogurile publicate inițial în forma prescurtată a unor interviuri de presă sunt restituite acum integral, însoțite de capitole noi, note suplimentare, referințe istorice și trei documente relevante pentru personalitatea lui Foriș, Gheorghiu-Dej și Ceaușescu.

Cartierul Primăverii ca „gr ădină secretă” a elitei roșii

Cartea oferă una dintre cele mai relevante descrieri istorice ale zonei Primăverii: de la Grădina Bordei, spațiu periferic, populat apoi cu parcele modeste pentru funcționarii Uzinei de Gaze, la un cartier rezervat nomeclaturii de partid.

Aparatul Gospodăriei de Partid, modelat după precedentul sovietic, administra și aproviziona viața privată a familiilor „cartierului roșu”: vile, mobilier, alimente, policlinici, școli, personal de menaj, pază și supraveghere.

Intervievatoarea și intervievații săi devoalează cum funcționa acest spațiu – astăzi încărcat de simbolism și mitologie urbană – în decantarea privilegiilor (primiri și „eliberări” din funcții), anxietăților și rutinelor unei elite aflate în relație permanentă cu suspiciunea și controlul.

Trei mărturii noi în edi ția 2025:

Ion Stănescu, fost șef al Securității – o privire direct ă asupra aparatului represiv: „fenomenul Pite ști”, influența consilierilor sovietici, birourile Securității din întreprinderi – patent românesc, invazia Cehoslovaciei din 1968 și prezențele străine din decembrie 1989.

Ion Stoian, ultimul ministru de Externe comunist –amintiri despre diploma ția finalului de regim și despre vizita pregătită de Ceaușescu în Iran, cu misiuni discrete, întâlniri oficiale și cronologia sf âr șitului din decembrie 1989.

Paul Sfetcu , martor a 13 ani petrecuți în anticamera lui Gheorghiu-Dej – m ărturii despre modul de lucru din sediul CC, relațiile interne ale conducerii și atmosfera politică din anii ’50 –’60. Textul este reprodus integral dup ă ediția unică din 1995.

Poveștile copiilor și nepoților celor puternici

Una dintre marile mize ale volumului o reprezintă accesul la mărturiile din intimitate. Lavinia Betea a reușit să intervieveze în decenii în urmă, oameni care nu se mai regăsesc în spațiul public de astăzi: fii, fiice, nepoți ai demnitarilor.

Ediția începe cu interviul cu notarul Mândra Gheorghiu, nepoata lui Gheorghiu-Dej – un text impresionant, încărcat de contradicții afective, luciditate, distanță și memorie.

Povestea ei conturează destinul unei familii și atmosfera din interiorul unei case al cărei stăpân decidea asupra țării. Reținem câteva aspecte:

ilegali știi comuniști în ipostaza de paria sociali;

raporturile tensionate din familiile acestora;

contrastul între imaginea public ă și cea privată a lui Gheorghiu-Dej;

rela țiile dintre generațiile unei astfel de famii .

Calitățile de intervievator ale Laviniei Betea sunt relevate de această carte, în principal prin surmontarea dificultăților în accesul la asemenea surse primare, neutralitatea narativului, clarificarea unor mitologii comuniste și stereotipii post-comuniste.



Poveștile din Cartierul Primăverii urmăresc nu senzaționalul ci redarea, cu echilibru și rigoare, a culiselor puterii și mecanismelor de construcție a unor personalități și tipologii în exercițiul unei politici totalitare.

Vocile acestor „martori implicați”, mai mult sau mai puțin direct, se fac astfel auzite în spațiul public invitând cititorul societății deschise de azi la reflecții constructive.

