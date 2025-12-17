Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, afirmă că Rusia are pretenții „nerezonabile” cu privire la rezoluția conflictului din Ucraina.

Meloni recunoaște, de asemenea, că identificarea unei soluții legale pentru utilizarea activelor rusești înghețate în vederea sprijinirii financiare a Ucrainei reprezintă încă un proces complex și dificil pentru statul italian.

Italia, așadar, continuă să susțină Kievul și cere Moscovei să plătească daunele de război, menționând că Uniunea Europeană are nevoie de un mecanism juridic bine-definit pentru orice acțiune de despăgubire. În acest sens, deja s-a stabilit oficial înființarea unei comisii internaționale speciale pentru despăgubirea statului ucrainean.

Flancul Estic vs. Rusia

În cadrul Summitul-ului Statelor UE de pe Flancul Estic, la care a participat și președintele României, Nicușor Dan, s-au discutat obiectivele strategice ale Moscovei, inclusiv dorința acesteia de a avea o zonă neutră care să se întindă de la Marea Arctică până la Marea Mediterană.

„Complementaritatea dintre NATO și UE nu este opțională. Este un imperativ strategic”, au declarat liderii transatlantici.

Liderii Uniunii Europene și ai NATO au subliniat că, deși flancul estic se află „în prim-planul acestei amenințări”, întreaga Europă este vizată, ceea ce impune măsuri urgente și colaborative la nivel continental.

Care sunt „pretențiile nerezonabile” ale Moscovei?

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, este convins că forțele rusești dețin inițiativa pe tot frontul, acestea ocupând peste 300 de așezări în 2025 și promite că va extinde o „zonă-tampon” (buffer zone) în Ucraina, pentru motive de securitate.

La reuniunea consiliului Ministerului Apărării de azi, 17 decembrie, Putin a declarat, de asemenea, că anul 2025 a marcat o „etapă importantă” în campania militară a Rusiei.

Mai mult, acesta a respins avertismentele privind un potențial atac rusesc asupra Europei drept „minciuni și prostii”, acuzând Europa că insuflă „temeri în capul oamenilor” și amplifică „isteria” legată de extinderea conflictului pe continent.

