Butonul din maşină care te ajută enorm în trafic. Poate evita chiar şi mici accidente

Într-o lume în care traficul urban devine din ce în ce mai stresant, unele funcții ale mașinilor moderne rămân subestimate sau complet ignorate. Printre acestea se numără un buton aparent banal, ascuns lângă frâna de parcare sau în meniul sistemului infotainment, care poate transforma complet modul în care stai la semafor sau pornești în rampă. Funcția Auto-Hold este un ajutor subtil, dar extrem de eficient, pentru momentele în care oboseala și aglomerația fac condusul mai dificil.

Funcția Auto-Hold, cunoscută și ca activare automată a frânei, se regăsește preponderent pe mașinile cu transmisie automată, dar există și pe unele modele cu cutie manuală. Butonul, de obicei marcat cu litera ”A” într-un cerc sau cu textul ”Auto-Hold”, preia complet sarcina frânării la opriri scurte, cum sunt semafoarele sau coloanele de trafic aglomerat, explică Playtech.

Odată activat, este suficient să eliberezi pedala de frână, iar mașina rămâne pe loc până când apeși accelerația. Sistemul menține presiunea de frânare fără intervenție suplimentară și elimină nevoia de deblocare manuală, cum se întâmplă la frâna de mână clasică.

Cum te ajută în trafic și la pornirea în rampă

Auto-Hold devine cu adevărat util în oraș, mai ales în situații de stop&go, dar și pe pante abrupte. Spre deosebire de alte sisteme de asistență care mențin frâna doar câteva secunde, Auto-Hold poate păstra vehiculul complet imobil pe termen nelimitat, eliminând riscul de a aluneca înapoi la pornire.

Sistemul intră în funcțiune doar după ce toate cele patru roți s-au oprit complet, iar activarea este semnalizată de un simbol verde pe afișaj. În anumite situații speciale, cum ar fi spălătoriile auto cu bandă, funcția trebuie dezactivată, trecând mașina în modul N, pentru a evita eventuale daune.

Este butonul necesar pentru fiecare șofer?

Pentru mulți, Auto-Hold rămâne o funcție necunoscută, chiar dacă este prezentă pe mașină. În unele cazuri, sistemul se activează automat la apăsarea fermă a frânei, fără a exista un buton dedicat. Astfel, vehiculul rămâne pe loc fără ca șoferul să mai țină piciorul pe frână, pornind doar la apăsarea accelerației.

Descoperirea acestei funcții poate simplifica semnificativ experiența de condus zilnic, reducând stresul și riscul unor mici accidente în trafic. Auto-Hold este un exemplu clar de tehnologie subtilă, dar esențială pentru siguranța și confortul la volan.