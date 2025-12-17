Prima pagină » Știri externe » Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins

Fenomen straniu în Iran: Ploile abundente au colorat marea și plajele de pe insula Ormuz într-un roșu aprins

17 dec. 2025, 14:07, Știri externe

Ploile abundente de pe insula Ormuz, din sudul Iranului, au transformat părți ale țărmului, cunoscut local sub numele de Plaja Roșie, într-o scenă stranie, dar spectaculoasă. Insula atrage atenția în special după ploile torențiale care spală sedimentele de pe dealurile roșii, transformând temporar apele de la țărm într-un roșu intens, asemănător sângelui.

Culoarea sângerie a nisipului și a apei este cauzată de concentrația mare de oxid de fier din solul vulcanic. Localnicii numesc acest pământ roșu „gelack” și este un mineral valoros folosit în scopuri industriale (la vopseluri, cosmetică și ceramică).

În perioadele cu precipitații abundente, apa de ploaie spală solul bogat în fier de pe dealuri și colorează în roșu aprins valurile mării, fenomen adesea numit „ploaie de sânge”.

Ormuz mai este cunoscută pentru o altă ciudățenie – pământul comestibil. Pământul roșu este folosit de localnici drept condiment în bucătărie pentru a coace o pâine locală tradițională numită „tomshi” sau pentru a prepara sosuri sau murături.

Iranul începe să sechestreze petrolierele de pe cea mai vitală arteră de petrol ale lumii. Vasul naviga din Emiratele Arabe Unite spre Singapore

