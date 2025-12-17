S-a deschis traficul rutier pe Varianta Ocolitoare a municipiului Zalău. Cristian Pistol (CNAIR): „Traficul de tranzit iese din oraș”

Cristian Pistol, director al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat, miercuri, că Varianta Ocolitoare a Municipiului Zalău a fost deschisă traficului.

„Misiune încheiată la Zalău! Am deschis circulația!

Lucrările au fost finalizate, iar de la această oră se circulă pe Varianta Ocolitoare (VO) a municipiului Zalău. Este momentul pe care îl așteptau atât locuitorii, cât și transportatorii: traficul de tranzit (în special cel greu) iese din oraș!”, a anunțat, miercuri, Cristian Pistol.

Contract în valoare de 185,5 milioane lei

Potrivit sursei citate, mașinile sunt redirecționate pe cei 5,35 km ai noii Variante Ocolitoare, „ceea ce înseamnă mai mult confort și siguranță pentru locuitorii orașului”.

Contractul în valoare de 185,5 milioane lei (fără TVA), finanțat prin Programul Transport, a fost derulat de Asocierea SINOHYDRO CORPORATION – GOOD PROD SRL.