Casa Albă pregătește noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace

Statele Unite pregătesc o nouă rundă de sancțiuni împotriva sectorului energetic al Rusiei pentru a crește presiunea asupra Moscovei în cazul în care președintele Vladimir Putin va respinge acordul de pace cu Ucraina, potrivit unor surse familiarizate cu acest subiect, transmite Bloomberg, citând surse familiarizate cu subiectul.

SUA ia în considerare opțiuni precum vizarea navelor din așa-numita flotă fantomă de tancuri petroliere a Rusiei, utilizate pentru transportul petrolului Moscovei, precum și a comercianților care facilitează tranzacțiile, au declarat persoanele care au vorbit sub condiția anonimatului pentru Bloomberg.

Noile măsuri ar putea fi dezvăluite încă din această săptămână, au spus unele dintre aceste persoane.

Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a discutat planurile atunci când s-a întâlnit cu un grup de ambasadori europeni la începutul acestei săptămâni, au spus aceste persoane.

„Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina”, a scris Scott Bessent într-o postare pe X după întâlnire.

„Președintele Trump este președintele păcii și am reiterat că, sub conducerea sa, America va continua să acorde prioritate încheierii războiului din Ucraina", a scris Scott Bessent într-o postare pe X după întâlnire.

Persoanele în cauză au avertizat că orice decizie finală aparține președintelui SUA.

O serie de sancțiuni impuse Federației Ruse de când a lansat războiul pe scară largă împotriva Ucrainei în 2022 nu au schimbat până acum calculele lui Putin.

Mai mult, măsurile care vizează marile companii petroliere și comerțul Moscovei au dus la scăderea prețurilor petrolului brut la cele mai mici niveluri de la începutul invaziei, adăugând o presiune semnificativă asupra economiei deja afectate a țării.

Discuțiile privind măsurile suplimentare au loc în contextul în care negociatorii americani și ucraineni au înregistrat săptămâna aceasta unele progrese în ceea ce privește termenii unui potențial acord de pace.

Emisarul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, s-a aflat la Berlin pentru două zile de discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni cu privire la ultimele propuneri.

Oficialii americani, ucraineni și europeni au salutat progresele semnificative înregistrate în ceea ce privește o serie de garanții susținute de SUA pentru a asigura securitatea Kievului după război.

Unele persoane au afirmat că rămân puncte sensibile în ceea ce privește statutul viitor al teritoriilor din estul Ucrainei, utilizarea activelor înghețate ale Băncii centrale ruse și gestionarea centralei nucleare de la Zaporojie.

Rusia a cerut Ucrainei să cedeze zone din Donbas, care include regiunile Donețk și Luhansk, pe care trupele și aliații lui Putin au încercat să le ocupe fără succes din 2014.

Propunerile SUA sugerează transformarea zonei neocupate într-o zonă demilitarizată sau economică liberă, sub administrație specială. Nu este clar dacă acel teritoriu ar fi recunoscut de facto ca aparținând Rusiei în cadrul acelor planuri și ce concesii, dacă există, este dispusă Moscova să facă în schimb.

