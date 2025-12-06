Guvernul a aprobat deblocarea a sute de posturi pentru creșe. Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că decizia este una îmbucurătoare şi că educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare.

În şedinţa de vineri a Guvernului a fost adoptat memorandumul pentru scoaterea la concurs a 303 posturi vacante în cadrul creşelor construite recent prin PNRR.

”Educaţia timpurie este o componentă esenţială a educaţiei, locul în care se formează premisele (prerechizitele) pentru cele opt competenţe-cheie, care vor fi formate, dezvoltate şi orientate spre specializare la celelalte niveluri educaţionale.

De aceea, în zona educaţiei timpurii, focalizarea mea ca ministru a fost pe creşterea gradului de includere a copiilor în sistem, unde, pe lângă construirea infrastructurii necesare (ex.: prin PNRR sau prin alte programe naţionale), vectorul principal este formarea şi dezvoltarea resursei umane”, a declarat Daniel David.

Educația ar trebui să intre în faza de stabilizare, mai spune ministrul.

”Faptul că, încă în condiţii de criză fiscal-bugetară, Guvernul României a deblocat aceste posturi, este un lucru care mă bucură şi care se adaugă altui demers similar din luna august – când s-au mai aprobat 422 de posturi -, confirmând viziunea mea că, odată trecută prin furtuna fiscal-bugetară, educaţia trebuie să intre în faza de stabilizare şi dezvoltare”, a completat acesta.

