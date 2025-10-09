O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice

O universitate de prestigiu din România le interzice studenților utilizarea Inteligenței Artificiale în întocmirea lucrărilor de licență, disertaților și tezelor de doctorat.

Universitatea Transilvania din Brașov a adoptat un regulament strict împotriva plagiatului, cu toate că în România, numărul cazurilor privind achiziționarea lucrărilor academice de pe internet și al lucrărilor plagiate după internet și alte lucrări este încă crescut.

Lucrările scrise cu AI pot fi ușor depistate

Măsurile vor intra în vigoare din anul universitar 2025-2026. Prorectorul de activitate didactică al universității, Mihaela Gheorghe, a declarat pentru Antena 3 CNN:

„Am adăugat instrumentele de AI printre surse și alte mijloace în redactarea lucrării. La un program de masterat, au avut un proiect de cercetare. Din cele 16 lucrări, două erau scrise cu AI. Erau niște formulări seci”.

Studenții prinși vor fi sancționați drastic. Aceștia riscă chiar și exmatricularea dacă evaluatorii observă că și-au redactat lucrările cu ajutorul unor instrumente cu inteligență artificială.

Profesorii vor stabili plagiatul după propriul discernământ. Însă, dascălii spun că studenților nu le este interzis să se consulte cu ChatGPT pentru a afla surse de documentație sau informarea alternativă. Însă, textul lucrării academice trebuie redactat doar de student.

Ce au spus studenții despre aceste măsuri

„Mi se pare o idee bună pentru că ne încurajează gândirea critică”, a declarat o studentă.

„Nu mi se pare o idee bună pentru că am putea folosi Inteligența Artificială, dar cu cap”, a spus un student.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Modelele de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ generează tot mai mult conținut plin de ură. Ce a făcut Grok, chatbot-ul lui Elon Musk