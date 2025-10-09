Prima pagină » Educație » O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice

O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice

09 oct. 2025, 20:49, Educație
O universitate de prestigiu din România le interzice studenților să folosească ChatGPT sau orice generator cu AI la întocmirea lucrărilor academice

O universitate de prestigiu din România le interzice studenților utilizarea Inteligenței Artificiale în întocmirea lucrărilor de licență, disertaților și tezelor de doctorat.

Universitatea Transilvania din Brașov a adoptat un regulament strict împotriva plagiatului, cu toate că în România, numărul cazurilor privind achiziționarea lucrărilor academice de pe internet și al lucrărilor plagiate după internet și alte lucrări este încă crescut.

Lucrările scrise cu AI pot fi ușor depistate

Măsurile vor intra în vigoare din anul universitar 2025-2026. Prorectorul de activitate didactică al universității, Mihaela Gheorghe, a declarat pentru Antena 3 CNN:

„Am adăugat instrumentele de AI printre surse și alte mijloace în redactarea lucrării. La un program de masterat, au avut un proiect de cercetare. Din cele 16 lucrări, două erau scrise cu AI. Erau niște formulări seci”.

Studenții prinși vor fi sancționați drastic. Aceștia riscă chiar și exmatricularea dacă evaluatorii observă că și-au redactat lucrările cu ajutorul unor instrumente cu inteligență artificială.

Profesorii vor stabili plagiatul după propriul discernământ. Însă, dascălii spun că studenților nu le este interzis să se consulte cu ChatGPT pentru a afla surse de documentație sau informarea alternativă. Însă, textul lucrării academice trebuie redactat doar de student.

Ce au spus studenții despre aceste măsuri

„Mi se pare o idee bună pentru că ne încurajează gândirea critică”, a declarat o studentă.

„Nu mi se pare o idee bună pentru că am putea folosi Inteligența Artificială, dar cu cap”, a spus un student.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Modelele de INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ generează tot mai mult conținut plin de ură. Ce a făcut Grok, chatbot-ul lui Elon Musk

Citește și

ACTUALITATE Guvernul reduce masiv personalul din școli: Peste 14.000 de posturi vor fi DESFIINȚATE din cauza Legii Bolojan
16:01, 02 Oct 2025
Guvernul reduce masiv personalul din școli: Peste 14.000 de posturi vor fi DESFIINȚATE din cauza Legii Bolojan
EXCLUSIV „Joaca” politicienilor de-a școala se resfrânge asupra elevilor. Un psiholog vorbește despre traumele copiilor, într-un an școlar tot mai imprevizibil: „Anxietate, insomnii sau simptome somatice” / „Un abuz asupra educației”
11:00, 28 Sep 2025
„Joaca” politicienilor de-a școala se resfrânge asupra elevilor. Un psiholog vorbește despre traumele copiilor, într-un an școlar tot mai imprevizibil: „Anxietate, insomnii sau simptome somatice” / „Un abuz asupra educației”
EDUCAȚIE „Nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației
22:54, 25 Sep 2025
„Nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației
ULTIMA ORĂ Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
18:05, 25 Sep 2025
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
ULTIMA ORĂ România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate”
14:16, 25 Sep 2025
România, în CRIZĂ de consilieri școlari. Sănătatea psihologică în școli rămâne un „cartof fierbinte” / Daniel David: „N-au fost posturile ocupate”
ULTIMA ORĂ Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul
12:15, 25 Sep 2025
Anunț crucial pentru 1.8 milioane de preșcolari și elevi. Ce se întâmplă cu bugetul PROGRAMULUI pentru școli / Operațiunea fructele, laptele și cornul
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Putin a ajuns într-o țară în care ar putea fi arestat, în baza mandatului emis de Curtea Penală Internațională de la Haga
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Câţi ani de închisoare ar face Sorin Oprescu dacă va fi extrădat în România
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
⁠De câte ori a fost arestat regele Cioabă și mai ales de ce
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Igor Cuciuc, declarații despre moartea fiicei sale, în vârstă de 17 ani. Artistul este de părere că o mână criminală i-a luat viața: “S-a ascuns adevărul.”
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Ciupercile care pot ameliora durerea și depresia
ACTUALITATE Cum a reușit un samsar de mașini din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea de autoturisme second-hand. Acum, este cercetat pentru evaziune
21:00
Cum a reușit un samsar de mașini din Bragadiru să facă 4.600.000 de euro din vânzarea de autoturisme second-hand. Acum, este cercetat pentru evaziune
ACTUALITATE Ilie Bolojan spune că nu are ce face în privința dobânzilor mari din România: „Dobânzile sunt un efect al realității din țară”
20:45
Ilie Bolojan spune că nu are ce face în privința dobânzilor mari din România: „Dobânzile sunt un efect al realității din țară”
ACTUALITATE Cât pierzi la pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani, de fapt
20:40
Cât pierzi la pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani, de fapt
ACTUALITATE Este România pregătită de un eventual blackout? Ilie Bolojan: „Nu ar trebui să avem o astfel de situație”
20:36
Este România pregătită de un eventual blackout? Ilie Bolojan: „Nu ar trebui să avem o astfel de situație”
ACTUALITATE Ilie Bolojan: „Prețul energiei ar putea fi mai mic”
20:27
Ilie Bolojan: „Prețul energiei ar putea fi mai mic”
ULTIMA ORĂ Război în toată regula între Ilie Bolojan și primării. Prim-ministrul anunță ca va publica lista neagră a primăriilor datornice la bugetul de stat. „Vorbim de răspundere penală”
20:17
Război în toată regula între Ilie Bolojan și primării. Prim-ministrul anunță ca va publica lista neagră a primăriilor datornice la bugetul de stat. „Vorbim de răspundere penală”