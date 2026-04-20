Alex Bodi răspunde acuzațiilor din dosar: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Alex Bodi a vorbit despre perioada petrecută în Germania și despre activitățile din acea etapă a vieții sale. Acesta a explicat contextul în care a activat în zona vieții de noapte și a răspuns acuzațiilor apărute de-a lungul timpului. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Bodi susține că, deși a fost implicat în medii controversate, nu a profitat de nimeni și nu a forțat pe nimeni să facă lucruri împotriva voinței sale.

În dialogul din „Martorii”, moderatorul a adus în discuție perioada în care acesta a locuit în Germania. Acolo, potrivit propriilor declarații, activitatea era concentrată în jurul vieții de noapte. Invitatul a explicat că existau diverse moduri prin care oamenii câștigau bani în acel mediu, inclusiv prin intermediere sau recomandări între persoane care lucrau în cluburi.

Alex Bodi: „Nu am profitat de naivitatea nimănui”

Alex Bodi a declarat că activitatea sa nu a fost în forma în care a fost prezentată ulterior în spațiul public. El susține că relațiile pe care le avea erau cunoscute și asumate de toate părțile implicate. Nu ar fi fost vorba despre constrângere sau exploatare.

„Mai ales în Germania, în viața de noapte, era cel mai mult cu gagicile. Deci asta nu e un secret și niciodată nu l-am ascuns. Puteai să aduci oameni sau să prezinți oameni și dacă ei lucrau în cluburi, puteai să-ți iei un comision.”, afirmă acesta.

Referindu-se la acuzațiile care au apărut în timp, Bodi a explicat:

„În perioada asta în care eu am stat în Germania și în care am făcut lucrurile astea, dar nu în sensul cum a fost descrise, pentru că nu am profitat de naivitatea nimănui, nu am luat sau n-am traficat pe nimeni niciodată în viața mea. Ca să spun sincer, eu dacă aveam o gagică pe care o cunoșteam poate deja în Germania sau în altă țară, eu știam ce face.”

Acesta a explicat că, în paralel cu aceste activități, a încercat să își construiască și alte surse de venit.

„Eu tot timpul pe lângă îmi făceam și lucrurile mele. Adică nu așteptam niciodată să depind de cineva 100%. În perioada asta, în 2008-2010 cât am stat în Germania, am plecat cu banii pe care i-am făcut atunci și ce aveam pus deoparte. M-am mutat înapoi în Spania.”, afirmă Alex Bodi.

Bodi a precizat că, în urma acelei perioade, a reușit să strângă o sumă importantă de bani. Banii i-a folosit pentru a-și continua activitatea.