A renunțat prea devreme, iar acum regretă. Diana Lupescu: „Aș vrea să mă reîntorc”

Cu o carieră impresionantă în lumea teatrului și al filmului, Diana Lupescu a vorbit în cadrul podcastului „Altceva cu Adrian Artene” despre parcursul său profesional și despre alegerile făcute de-a lungul timpului, pe care, pe unele dintre ele, a ajuns acum să le regrete.

Diana Lupescu, despre cel mai mare regret din carieră

Diana Lupescu a prioritizat mereu viața de familie și o activitate mai discretă în teatru, un lucru de care a ajuns să îi pară rău. Ajunsă la 71 de ani, una dintre marile actrițe ale României, a mărturisit că regretă că nu a oferit mai mult timp actoriei.

„Atâția ani am preferat viața de familie și am preferat o intimitate, ca să zic așa, a spectacolelor de teatru. Acum îmi pare rău, recunosc, adică aș vrea să mă reîntorc. De asta am și făcut regie, pentru că un lucru care poate fi reproșat din punct de vedere al actorului, așa era pe vremea aia. Acum am văzut că nu mai sunt așa tinerii actori și asta e un lucru foarte bun, că nu așteaptă să vină cineva un regizor să-i culeagă de pe margine, vin cu propuneri, sunt și foarte mulți, sunt și multe școli de teatru și atunci își dau seama că asta e singura soluție să fie activ. De asta am făcut regie. În unele spectacole am jucat, în altele n-am jucat, dar m-am îndepărtat puțin de actorie și acum îmi pare rău, aș vrea să mă întorc, să știți”, a spus Diana Lupescu.

”Teatru vă așteaptă în continuare!”, a spus Adrian Artene.

Cine este Diana Lupescu

Diana Lupescu s-a născut pe 7 octombrie 1954, la Bacău. Este o actriță română de teatru și film, absolventă a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragiale din București (promoția 1978).

Debutul său în cinematografie a venit înainte de finalizarea studiilor, în filmul Povestea dragostei (1977), unde a interpretat rolul prințesei. În aceeași perioadă, a început să apară constant în producții românești. A fost distribuită în filme precum „Iarba verde de acasă” (1977) și „E atât de aproape fericirea” (1979).

Ulterior, a continuat cu roluri în producții cunoscute ale cinematografiei românești. „Fata Morgana” (1982), „Buletin de București” (1984), unde a interpretat personajul Elvira, „Extemporal la dirigenție” (1987) și „Campioana” (1990).

Pe plan personal, Diana a fost căsătorită din 1980 cu actorul Mircea Diaconu. Unul dintre numele importante ale teatrului și filmului românesc, Mircea Diaconu s-a stins din viață în 2024. Cei doi au avut împreună doi copii, Victor și Ana.

